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بري استقبل درباس وتابع اوضاع بلدة عين أبل والقرى الحدودية مع رئيس واعضاء المجلس البلدي ووفدا من فاعليات البلدة

أخبار لبنان
2026-07-08 | 07:19
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بري استقبل درباس وتابع اوضاع بلدة عين أبل والقرى الحدودية مع رئيس واعضاء المجلس البلدي ووفدا من فاعليات البلدة
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بري استقبل درباس وتابع اوضاع بلدة عين أبل والقرى الحدودية مع رئيس واعضاء المجلس البلدي ووفدا من فاعليات البلدة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الوزير السابق رشيد درباس وتم عرض لآخر التطورات والمستجدات السياسية، وكانت الزيارة أيضا مناسبة قدم في خلالها درباس للرئيس بري مجموعة من مؤلفاته، من بينها آخر إصداراته ديوانه الشعري "تمارين على بحر القلق".

وتابع الرئيس بري الاوضاع في القرى الحدودية، لا سيما في بلدة عين أبل وقرى جوارها، في خلال استقباله رئيس بلدية عين ابل أيوب خريش وأعضاء المجلس البلدي بحضور كاهن الرعية الأب حنا سمعان ولجنة الكوارث في البلدة.

وعرض الوفد عرض للرئيس بري للاوضاع في البلدة والقرى الحدودية المجاورة على مختلف الصعد، لا سيما الصحية والاقتصادية والمعيشية في ظل الظروف الراهنة.

وبعد اللقاء، تحدث نائب رئيس بلدية عين ابل أيمن بركات، فقال: "تشرفنا بزيارة الرئيس بري لكي نوصل صوت عين ابل والقرى الحدودية. اليوم نحن في مرحلة حساسة، ليس هناك حرب ولا سلام، لكن اهلنا ما زالوا صامدين في ارضهم، وهذا الصمود بحاجة الى دعم من الدولة، لان الناس لم يعد بامكانها ان تتحمل وحدها، ونحن أتينا لايصال صوت اهلنا في عين ابل والقرى المجاورة ولنطلب من دولة الرئيس امرا اساسيا ومهما وهو مستشفى عين ابل".

واضاف: "طلبنا من دولة الرئيس ان يقوم بكل ما امكنه من جهد لتفعيل مستشفى عين ابل وهي مستشفى عسكري وكاريتاس وهو مجهز بأغلبيته، وينتظر القرار فقط بالتشغيل. جئنا لزيارة دولة الرئيس لنطلب مساعدته لكي نشغل المستشفى ومن أجل تبقى الدولة داعمة لاهلنا الصامدين، لانه من دون دعم الدولة لا يمكن الاستمرار في الصمود".
 

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