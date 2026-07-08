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وزير العدل من طرابلس: القضاء يواجه مسؤوليات كبيرة ونحاول معالجة النقص في عدد المساعدين
أخبار لبنان
2026-07-08 | 07:34
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وزير العدل من طرابلس: القضاء يواجه مسؤوليات كبيرة ونحاول معالجة النقص في عدد المساعدين
زار وزير العدل عادل نصار الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في الشمال القاضي سنية السبع، في حضور أركان قصر العدل في الشمال، واستمع الى القضاة المشاركين في اللقاء.
وقال: "نحن جئنا اليوم الى طرابلس لنشارك في مؤتمر لنقابة المحامين ولم نشأ الا أن نزور هذا الصرح فالزيارة الى قصر العدل واجب ليس فقط في طرابلس بل في مختلف المناطق اللبنانية، وان زيارتي الى هنا اليوم تأتي في ظل أخبار إيجابية عن الجهود التي تبذلونها ونعرف طبعا حجم الملفات المتراكمة وحجم الضغط. وهذا أمر طبيعي في ظل تأخر التشكيلات القضائية، انما انتم تعملون في ظل ظروف صعبة وهذا الامر يدعوني للتاكيد ان القضاة في لبنان والقضاء في لبنان يواجه مسؤوليات كبيرة في مقابل عدد قليل من القضاة، وايضا امكانات محدودة، كما أن هناك نقصا في عدد المساعدين القضائيين وهذا موضوع نحاول أن نعالجه، وهناك قرار في مجلس الوزراء في هذا الصدد".
معرض رشيد كرامي
كما زار الوزير نصار معرض رشيد كرامي الدولي. وكان في استقباله رئيس مجلس ادارة المعرض هاني الشعراني وأعضاء مجلس الإدارة ليلى تيشوري وباسم بخاش وسيلفيا يمين.
قال الوزير نصار للصحافيين: "اطلعت على كل النشاط الذي يقوم به مجلس الادارة الجديد، فهو يقوم بعمل جبار آملين ان نشهد تعاونا بين الوزارة وإدارة المعرض لنحدث مقاربات مفيدة سواء من خلال الأعمال أو المؤتمرات".
من جهته، قال شعراني: "ناقشنا مع الوزير نصار المشاريع قيد التنفيذ في المعرض التي نتطلع الى تنفيذها. وبالطبع، فإن المعرض يثبت يوما بعد يوم انه مكان أساسي وطني وثروة وطنية".
أخبار لبنان
عادل نصار
طرابلس
القضاء
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