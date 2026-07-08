مخزومي دان الاعتداءات على البحرين والكويت: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة

دان النائب فؤاد مخزومي" بأشدّ العبارات الاعتداءات التي تعرّضت لها مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتان، قائلا: "نعتبرها انتهاكًا صارخًا لسيادتهما وسلامة أراضيهما، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".



وكتب عبر منصة اكس: "إن أمن دول الخليج العربي واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، وأي اعتداء عليها مرفوض ومدان. ونؤكد تضامننا الكامل مع البحرين والكويت، وندعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في ردع هذه الاعتداءات، وصون سيادة الدول واحترام الشرعية الدولية".