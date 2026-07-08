الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وأشرقت الشمس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مخزومي دان الاعتداءات على البحرين والكويت: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة

أخبار لبنان
2026-07-08 | 08:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مخزومي دان الاعتداءات على البحرين والكويت: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مخزومي دان الاعتداءات على البحرين والكويت: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة

دان النائب فؤاد مخزومي" بأشدّ العبارات الاعتداءات التي تعرّضت لها مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتان، قائلا: "نعتبرها انتهاكًا صارخًا لسيادتهما وسلامة أراضيهما، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وكتب عبر منصة اكس: "إن أمن دول الخليج العربي واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، وأي اعتداء عليها مرفوض ومدان. ونؤكد تضامننا الكامل مع البحرين والكويت، وندعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في ردع هذه الاعتداءات، وصون سيادة الدول واحترام الشرعية الدولية".
 

أخبار لبنان

فؤاد مخزومي

الاعتداءات

البحرين

الكويت

LBCI التالي
كنعان بعد جلسة لجنة المال: أنهينا النقاش العام بقانون إصلاح المصارف ودخلنا في المواد 3 و13
المفتي قبلان: أي خسارة للتوافق الوطني هو ربح مطلق لنتنياهو وخسارة مطلقة للبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-07-07

الرئيس عون دان حادثة التفجير في دمشق: استقرار سوريا جزء لا يتجزأ من استقرار لبنان والمنطقة بأسرها

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-28

الرئيس عون دان الاعتداءات التي استهدفت البحرين والكويت: لاعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية كسبيل وحيد لحل النزاعات

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-03

مخزومي دان الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين واكد التضامن الكامل

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-14

سلامة: الحفاظ على الهوية اللبنانية لمبدعينا في الاغتراب جزء لا يتجزأ من تراثنا الثقافي العريق

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:59

مرقص عرض وسفيري اليابان والنروج لتفعيل التعاون الإعلامي

LBCI
أخبار دولية
10:54

ترامب: أعتقد أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان... وهذا ما قاله بشأن سوريا

LBCI
أخبار لبنان
10:35

ملف المولدات يشعل النقاش في لجنة الاقتصاد النيابية… والبستاني: من حق النواب مساءلة السلطة التنفيذية

LBCI
أمن وقضاء
10:25

الجيش ينفذ عملية دهم في البقاع ويضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:26

الجميل: من يجرّ البلد الى الويلات عليه أن يصمت و"كانوا يعملوا أحسن" من اتفاق الاطار"

LBCI
رياضة
2026-07-04

مصر تكتب التاريخ... إلى الدور الـ16 للمرة الأولى في كأس العالم

LBCI
أمن وقضاء
11:22

فُقِدَ بعد أن دخل مخيّم صبرا... وقوى الأمن تعمّم صورته

LBCI
آخر الأخبار
10:28

ترامب: نعمل مع نتنياهو من كثب وحققنا الكثير معا ولو كان هناك رئيس غيري للولايات المتحدة لكانت إسرائيل اختفت من الوجود

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:58

شحنة مساعدات إنسانية مقدّمة من أرمينيا إلى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:29

الحاج تفقد "اوجيرو" ومركزي "ألفا" و"تاتش" في صيدا: زيارتنا تأكيد لواجب الدولة في تأمين الخدمات الأساسية ومواكبة إعادة الإعمار

LBCI
أخبار لبنان
06:26

الجميل: من يجرّ البلد الى الويلات عليه أن يصمت و"كانوا يعملوا أحسن" من اتفاق الاطار"

LBCI
أخبار دولية
06:19

أردوغان: موقف ترامب بشأن التوصل لاتفاق مع إيران جدير بالإعجاب

LBCI
أخبار دولية
04:28

ترامب: الاتفاق الموقت مع إيران لإنهاء الحرب انتهى

LBCI
أخبار دولية
02:27

رئيسة وزراء الدنمارك تؤكد مجددا بعد تصريحات ترامب أن غرينلاند "ليست للبيع"

LBCI
أخبار دولية
02:25

الأمين العام للناتو: الولايات المتحدة "ملتزمة بالكامل" بالحلف

LBCI
أخبار دولية
00:50

تايوان تحذّر من استمرار "التوسّع" البحري الصيني بغياب أي تحرك دولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

المنتخب النرويجي لكرة القدم شحن حوالى ٦٠٠ كيلوغرام من الطعام... ما القصة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:22

فُقِدَ بعد أن دخل مخيّم صبرا... وقوى الأمن تعمّم صورته

LBCI
أخبار لبنان
16:06

تيمور جنبلاط: من الواضح أن اتفاق الإطار المنحاز لا يحقق وقفًا حقيقيًا ومستدامًا لإطلاق النار

LBCI
أخبار لبنان
00:39

السفارة اللبنانية في واشنطن: البيت الأبيض وجّه دعوة رسمية إلى الرئيس عون لزيارة واشنطن ولقاء ترامب في 21 تموز

LBCI
أمن وقضاء
12:50

تدابير سير لمدّة أسبوع تزامنًا مع تعبيد المسلك الغربي من أوتوستراد أميون - شكّا الدولي

LBCI
أخبار لبنان
12:58

"خلّي الحليب الطبيعي... خيارك الطبيعي"... حملة مشتركة لوزارتي الزراعة والصناعة

LBCI
أخبار لبنان
11:37

نواف سلام: الحكومة مصممة على التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي

LBCI
أخبار لبنان
07:46

سلام استقبل وفداً من بلدة عين إبل: الدولة ستبقى إلى جانب جميع الجنوبيين

LBCI
آخر الأخبار
04:30

ترامب: أعتقد أن مذكرة التفاهم انتهت ولا أريد التعامل مع الإيرانيين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More