مخزومي دان الاعتداءات على البحرين والكويت: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة

ندين بأشدّ العبارات الاعتداءات التي تعرّضت لها مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتان، ونعتبرها انتهاكًا صارخًا لسيادتهما وسلامة أراضيهما، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
إن أمن دول الخليج العربي واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، وأي اعتداء عليها…
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) July 8, 2026
ندين بأشدّ العبارات الاعتداءات التي تعرّضت لها مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتان، ونعتبرها انتهاكًا صارخًا لسيادتهما وسلامة أراضيهما، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
إن أمن دول الخليج العربي واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، وأي اعتداء عليها…