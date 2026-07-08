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5 ضحايا في حادث درعا... وناصر الدين يتصل بنظيره السوري

أخبار لبنان
2026-07-08 | 09:31
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5 ضحايا في حادث درعا... وناصر الدين يتصل بنظيره السوري
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5 ضحايا في حادث درعا... وناصر الدين يتصل بنظيره السوري

أجرى وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين اتصالا بنظيره السوري مصعب نزال العلي لمتابعة أوضاع المعتمرين اللبنانيين الذين كانوا عائدين من أداء مناسك العمرة في السعودية وانقلبت بهم القافلة في الواحدة من ليلة أمس على الطريق الدولية درعا - دمشق في سوريا، ما أدى بحسب حصيلة محدثة إلى خمس ضحايا وعدد من الجرحى.

وتم خلال الإتصال بين الوزيرين ناصر الدين والعلي تنسيق الجهود الإغاثية لنقل الضحايا والجرحى إلى لبنان، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة في بيان.

وقد نوه الوزير ناصر الدين خلال الإتصال بسرعة استجابة الطواقم الطبية السورية في الميدان لعلاج المصابين.

وبحسب البيان، فإنه فور وقوع الحادث ليلا، وبتوجيهات مباشرة من الوزير ناصر الدين، قام مركز طوارئ الصحة (PHEOC) بإجراء اتصال مباشر مع مركز الطوارئ التابع لوزارة الصحة السورية لمتابعة عمليات نقل المصابين إلى المستشفيات في درعا ودمشق وتلقيهم الرعاية الطبية المتخصصة، كل وفق حالته. ويواصل المركز التنسيق المباشر للحصول على التحديثات الأخيرة حول المصابين وتقديم أي دعم أو متابعة لازمة للمواطنين اللبنانيين.

وامتدادًا لهذه الجهود، أعلنت وزارة الصحة إرسال وفد طبي متخصص إلى سوريا بهدف عيادة المصابين في المستشفيات، وتقييم حالاتهم الصحية والوقوف على احتياجاتهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلهم ومتابعة علاجهم في المستشفيات اللبنانية في حال استدعت الضرورة الطبية لذلك.

وتقدمت وزارة الصحة العامة من عائلات الضحايا بالتعازي، متمنية الشفاء العاجل للجرحى. مؤكدة أنها ستبذل الجهود اللازمة والسريعة لتقديم الدعم اللازم للمصابين حتى عودتهم إلى لبنان، وكذلك نقل جثامين الضحايا.

أخبار لبنان

ركان ناصر الدين

المعتمرين اللبنانيين

درعا

دمشق

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