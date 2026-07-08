الرئيس عون تسلم من "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" تقريرها السنوي للعام 2025

إستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، رئيس "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" القاضي كلود كرم ونائب الرئيس فواز كبارة والأعضاء: تيريز علاوي وكليب كليب وعلي بدران.وقدم القاضي كرم الى الرئيس عون التقرير السنوي للهيئة العامة للعام 2025، متمنيا توفير الدعم اللازم للهيئة وتسهيل تأمين الموظفين اللازمين لها وفق قرار مجلس الوزراء.وشكر الرئيس عون الوفد على التقرير والشروحات التي رافقته، مؤكدا دعمه لعمل الهيئة الذي يصب في إطار دعواته المتكررة الى مكافحة الفساد وفق ما أشار اليه في خطاب القسم، ,لا سيما أن الفساد هو من أبرز الأسباب التي تقف في وجه تطور البلاد.وشدد الرئيس عون على أن لبنان ينتظر مثل هذا النوع من الإنجازات التي تساهم في زيادة ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها وإداراتها.