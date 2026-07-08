مصدر دبلوماسي لفرانس برس: لبنان يشترط انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين للمشاركة بمفاوضات روما

يشترط لبنان على اسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد، تطبيقا لمضمون اتفاق إطاري وقّعه الطرفان في واشنطن، للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي مواكب للمفاوضات وكالة "فرانس برس" الأربعاء.



وقال المصدر "يشترط لبنان انسحاب اسرائيل من منطقتين تجريبيتين، للمشاركة في جولة التفاوض" التي أعلنت ايطاليا واسرائيل انها ستُعقد في 15 و16 الجاري في روما، ولم يعلن لبنان موقفه الرسمي منها بعد.