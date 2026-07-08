مرقص عرض وسفيري اليابان والنروج لتفعيل التعاون الإعلامي

استقبل وزير الإعلام بول مرقص في مكتبه ، سفير اليابان في لبنان وأطلعه على الحاجات التقنية في الاعلام لاسيما ل ا"لوكالة الوطنية للإعلام" و"اذاعة لبنان"، فسفيرة النروج التي بحث معها في إمكان التعاون لمكافحة خطاب الكراهية والاستفادة من التجارب الدولية في ذلك، وتطرّق البحث مع السفيرين في التطورات العامة والعلاقات الثنائية لا سيما الإعلامية منها وسبل تفعيل التعاون الإعلامي.