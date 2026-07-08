جنبلاط زار قائد الجيش: ضرورة وقوف الجميع إلى جانب المؤسسة العسكرية

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه، في اليرزة، الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأمنية، لا سيما في الجنوب.



وشدد جنبلاط على "أهمية الدور الوطني الذي يضطلع به الجيش وضرورة وقوف الجميع إلى جانب المؤسسة العسكرية في هذه الظروف التي تمر بها البلاد".



كما أكد "ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والتضامن الداخلي في هذه المرحلة الدقيقة، صونا للاستقرار وحفاظا على المصلحة الوطنية العليا".