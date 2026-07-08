وزارة الاقتصاد: ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وختم مستودع وسوبرماركت بالشمع الأحمر

أعلنت وزارة الاقتصاد في بيان، أنها "في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لحماية صحة المستهلك، وتشديد الرقابة على الأسواق، ومكافحة الغش والتلاعب بالمواد الغذائية، نفذت مصلحة الاقتصاد في الجنوب، بالتنسيق مع المديرية الإقليمية لأمن الدولة في الجنوب، عملية دهم استهدفت أحد السوبرماركات ومستودعا تابعا له في مدينة صيدا.



وأشارت الى أن "العملية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، إلى جانب منتجات تبيّن وجود تلاعب في تواريخ صلاحيتها، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. وبناء على إشارة مدعي عام الجنوب القاضي زاهر حمادة، جرى حجز كامل البضائع المضبوطة تمهيدا لإتلافها وفق الأصول، كما تم ختم السوبرماركت والمستودع بالشمع الأحمر، وتنظيم محضر ضبط بحق المخالف، بهدف استكمال الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة".

