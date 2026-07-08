حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي ينعيان ميشال بشارة الخوري: برحيله يخسر لبنان واحدا من رجالات الدولة المميزين

نعى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد والمجلس المركزي في بيان، "بمزيد من الحزن، المغفور له الشيخ ميشال بشارة الخوري الحاكم السابق لمصرف لبنان، الذي وافته المنية في الرابع من تموز 2026 عن عمر ناهز التاسعة والتسعين".



ووزع مصرف لبنان نبذة عن حياته، جاء فيها: "وُلد الشيخ ميشال الخوري في 24 تشرين الثاني 1926، وهو نجل الرئيس بشارة الخوري، أول رئيس للجمهورية اللبنانية بعد الاستقلال، وقد خلف والده لاحقًا في رئاسة الكتلة الدستورية. امتدت مسيرته في الشأن العام عبر محطات مفصلية من تاريخ لبنان الحديث، فتولى حقيبة وزارة الدفاع الوطني بين كانون الأول 1965 ونيسان 1966، كما دُعي مرتين لتولي حاكمية مصرف لبنان: الأولى بين عامي 1978 و1983، في أحلك سنوات الحرب اللبنانية والأحداث التي شهدها لبنان عام 1982 وما رافقها من تحديات جسيمة للاقتصاد الوطني، والثانية بين عامي 1991 و1993، حيث أُوكلت إليه مهمة قيادة المصرف خلال المرحلة الدقيقة التي أعقبت الحرب، فعمل على ترسيخ الاستقرار النقدي وإعادة بناء احتياطات المصرف من العملات الأجنبية، قبل أن يغادر منصبه عام 1993".



وأشار البيان إلى أن "برحيله، يخسر لبنان واحدا من رجالات الدولة المميزين، الذين اتسمت مسيرتهم بالنزاهة، والحكمة، والإخلاص الراسخ في خدمة الدولة".



وقال: "جسد الشيخ ميشال الخوري، في مختلف المسؤوليات التي تقلدها، أسمى معاني الأمانة والاستقامة والأخلاق الرفيعة، واضعا المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار". وأضاف: "كانت حياته نموذجا في الخدمة العامة المتجردة من أي مصلحة شخصية، فلم يسعَ إلى منفعة خاصة أو إلى مجد شخصي، بل كرس جهوده، بصمت وثبات، لتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وخدمة الصالح العام بكل تفان وشرف".



وحيا مصرف لبنان "ذكرى رجل سيبقى مثاله في الخلق الرفيع، والشجاعة الأدبية، والثبات على المبادئ، وسيبقى إرثه شاهدًا على النزاهة، والتواضع، والإخلاص الصادق في خدمة لبنان". وقال: "رحم الله الفقيد، وأبقى ذكراه مثالا خالدا للشرف، والاستقامة، والوفاء للجمهورية اللبنانية".



