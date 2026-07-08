رجي وجه سفارة لبنان في دمشق بمتابعة إصابات اللبنانيين في حادث طريق درعا

تتابع وزارة الخارجية والمغتربين، عبر سفارة لبنان في دمشق، حادث السير المؤسف الذي تعرضت له حافلة كانت تقل عددا من المعتمرين اللبنانيين على طريق دمشق – درعا في الجمهورية العربية السورية، والذي أسفر، وفق المعلومات الأولية، عن وفاة أربع سيدات وإصابة عدد من الركاب.



وأعطى وزير الخارجية والمغتربين، يوسف رجي، تعليماته إلى سفارة لبنان في دمشق بـ"الوقوف إلى جانب المصابين، والتنسيق مع السلطات السورية المختصة وإدارات المستشفيات لتأمين أفضل رعاية صحية ممكنة لهم، فضلاً عن استكمال الإجراءات اللازمة لنقل جثامين الضحايا إلى لبنان في أسرع وقت".



وإذ أكدت الوزارة "مواصلة جهودها بالتنسيق مع السفارة والجهات السورية المعنية لتقديم كل ما يلزم من دعم ومواكبة"، فإنها تتقدم بأحر التعازي إلى ذوي الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين. ‎