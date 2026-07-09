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سلام والسفير الأميركي يبحثان بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية
أخبار لبنان
2026-07-09 | 03:50
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سلام والسفير الأميركي يبحثان بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية
بحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع السفير الأميركي في لبنان، ميشال عيسى، تنفيذ الإطار الثلاثي، ولا سيما بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية، تمهيدًا لانتشار الجيش اللبناني فيها.
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