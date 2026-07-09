كركي: زيادة مساهمة الضمان في عمليّات زراعة نقي العظام

أصدر المدير العام للصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ محمد كركي مذكرة إعلامية حملت الرقم 840 قضى بموجبها اعتماد البدل المقطوع لزرع نقي العظم Autogreffe وAllogreffe، وفق التغطية التالية:



1. AutoGreffe )38241): 2 مليار و237 مليون و500 ألف ل.ل. (أي 25000 $)



وينقسم هذا العمل الطبيّ إلى مرحلتين:



مرحلة الجمع والتحضير.



مرحلة المعالجة والإعطاء والمتابعة.



في حال التوقّف عند المرحلة الأولى (38206) أي عدم إجراء الزراعة والاكتفاء بمرحلة التحضير وجمع الخلايا، تكون التغطية بقيمة 8300$.



2. AlloGreffe (38240): 3 مليار و132 مليون و500 ألف ل.ل. (أي 35000 $)



وطالب كركي كلّ من نقابتي الأطبّاء والمستشفيات، بملاقاة الضمان والتجاوب مع كل الخطوات التي تمّ إنجازها حتّى تاريخه من خلال التوقّف الفوري عن تقاضي أيّة فروقات ماليّة غير مبرّرة، تحت طائلة اتّخاذ الإجراءات والتدابير الرادعة بحقّ المخالفين.