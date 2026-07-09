الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"مشروع وطن الإنسان": لقاء عون وترامب فرصة استثنائية

أخبار لبنان
2026-07-09 | 10:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;مشروع وطن الإنسان&quot;: لقاء عون وترامب فرصة استثنائية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"مشروع وطن الإنسان": لقاء عون وترامب فرصة استثنائية

عقد المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" اجتماعه الدوري برئاسة النائب نعمة افرام، وتم البحث في المستجدات السياسية على الساحتين اللبنانية والإقليمية، والتوقف عند التحديات الدقيقة التي تواجه لبنان في هذه المرحلة المفصلية.

وأكد المجلس التنفيذي في بيان على الاثر "أهمية اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، باعتباره فرصة استثنائية للبنان في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن والمنطقة"، مشددا على "ضرورة مقاربة هذا الاستحقاق بروح وطنية مسؤولة، بما يُتيح الإفادة إلى أقصى حد من الدعم الدولي، ويفضي إلى تحرير جميع الأراضي اللبنانية، ووقف الاعتداءات والخروقات، وتعزيز سيادة الدولة وبسطها على كامل أراضيها".

ولفت البيان الى أنه "في ظل التطورات العسكرية المتسارعة في الإقليم، واحتمال اتّساع رقعة المواجهة في إيران ومنطقة الخليج العربي، يحذر "مشروع وطن الإنسان" من خطورة توسع الصراع في لبنان في وقت نحتاج فيه أكثر من أي وقت مضى، إلى إخماد مستوى النزاع ميدانيا تجنبا لتكبّد المزيد من الأثمان الباهظة والخسائر المضاعفة".

وتخوف المجلس "في ضوء اجتماعات أنقرة وما صدر عنها من مواقف وتصريحات تتعلق بلبنان، من أن أي تصعيد ميداني ينطلق من الأراضي اللبنانية قد تتجاوز تداعياته حدود الردود الإسرائيلية، ليستدرج تدخلات إقليمية جديدة، بما يفاقم تعقيدات المشهد اللبناني، ويزيد من صعوبة الوصول إلى الحلول السياسية المنشودة".

وتوقف عند "الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يرزح تحتها لبنان، ولا سيما انعكاساتها الخطيرة على القطاع السياحي"، داعيا "المعنيين للتنبه إلى أن كلفة عدم الاستقرار السياسي والأمني على القطاع السياحي والمؤسسات ذات الصلة ليست مؤقتة، بل إن مفاعيلها سلبية وطويلة الأمد، وتمس كل شخص في لبنان، أيا تكن الفئة التي ينتمي إليها أو المنطقة التي يقطن فيها".

أخبار لبنان

الإنسان":

وترامب

استثنائية

LBCI التالي
الجيش يوقف سوريّا لارتكابه جرائم عدة منها تعاطي المخدرات وترويجها
حريق في ضواحي عين بعال - صور تعمل فرق الاطفاء على اخماده
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-04-23

جنبلاط على رأس وفد من التقدمي الاشتراكي يلتقي "مشروع وطن الإنسان"

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-16

لقاء موسّع بين "حزب الكتائب اللبنانيّة" و"مشروع وطن الانسان": الجميل مع المسار التفاوضيّ وافرام: السلام لأجل المتضرّرين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-04-20

مشروع وطن الإنسان يطرح سياسات للصمود الاقتصادي

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-25

"وطن الإنسان": الدور العربي بالغ الأهمية لحماية لبنان في هذه المرحلة الدقيقة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:59

٢٥ آذار ١٩٥٩... لقاء خيمة انعكس استقرارا مرحليا بين لبنان وسوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

إسرائيل في حال تأهّب قصوى... تهديدات للبنان واستعداد لرد واسع على أي هجوم إيراني

LBCI
أمن وقضاء
13:20

وفاة طفل صدما كان على متن دراجته الهوائية في جديدة القيطع

LBCI
أخبار لبنان
13:18

قائد الجيش استقبل السفير الإسباني والرياشي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-05-07

مؤتمر صحافي في المركز الكاثوليكي عن رسالة البابا لاوون في اليوم العالمي لوسائل الإعلام

LBCI
خبر عاجل
2026-06-02

وزير الخارجية الأميركي: نظام إيران مجزأ ونحتاج لأيام للحصول على رد منهم ونأمل أن يفتح مضيق هرمز

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-18

لجنة الإعلام والاتصالات ناقشت ملفات الـ E-wallet والناشيونال رومينغ والإنترنت غير الشرعي

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-11

الرئيس عون تسلم رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان واستقبل السفير الايراني مودعا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:59

٢٥ آذار ١٩٥٩... لقاء خيمة انعكس استقرارا مرحليا بين لبنان وسوريا

LBCI
أخبار دولية
13:53

طائرة لا يبيعها مصنّعها بل الرئيس الأميركي…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

إسرائيل في حال تأهّب قصوى... تهديدات للبنان واستعداد لرد واسع على أي هجوم إيراني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

ساحة لبنان بين واشنطن وطهران

LBCI
رياضة
13:08

من أجواء باريس... ترقّب أمني وجماهيري قبل مواجهة فرنسا والمغرب

LBCI
رياضة
13:06

قبل القمة المنتظرة... عبد المجيد الخال يضيء على مواجهة المغرب وفرنسا المونديالية

LBCI
رياضة
13:02

بين التفوق الفرنسي والثأر المغربي …الليلة أم المعارك في انطلاق الدور الربع النهائي

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 09-07-2026

LBCI
أخبار لبنان
11:35

مرقص: مجلس الوزراء وافق على شراء بيوت جاهزة لإيواء المتضررين جراء العدوان الاسرائيلي وعلى منح تراخيص للنقل الجوي في مطار القليعات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
15:19

وزارة التربية تحدد مواعيد الامتحانات الرسمية للدورة الاستثنائية لعام 2026

LBCI
أمن وقضاء
14:52

الجيش الإسرائيلي: اعتقلنا عنصرا من وحدة "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله

LBCI
اسرار
00:16

أسرار الصحف المحلية ٩-٧-٢٠٢٦

LBCI
خبر عاجل
16:38

موقع نور نيوز الإيراني عن مصدر عسكري: القوات المسلحة الإيرانية ستشن هجوما "واسع النطاق" على قواعد الجيش الأميركي في المنطقة

LBCI
أمن وقضاء
09:08

قوى الأمن تُوقف مشتبهاً بعمليات احتيال إلكتروني وتدعو ضحاياه للتقدّم بشكاوى

LBCI
خبر عاجل
14:21

وزير الخارجية الأميركي: الرئيس ترامب أبلغ الكونغرس اليوم بنية إدارته إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب

LBCI
أخبار لبنان
06:25

رجي من قبرص: اتفاق الإطار أكد أن قرار التفاوض لبناني خالص والدولة ماضية في هذا المسار

LBCI
منوعات
05:47

بشرى سعيدة من الملكة رانيا… الأميرة إيمان تنتظر مولودها الثاني

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More