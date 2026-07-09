"مشروع وطن الإنسان": لقاء عون وترامب فرصة استثنائية

عقد المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" اجتماعه الدوري برئاسة النائب نعمة افرام، وتم البحث في المستجدات السياسية على الساحتين اللبنانية والإقليمية، والتوقف عند التحديات الدقيقة التي تواجه لبنان في هذه المرحلة المفصلية.



وأكد المجلس التنفيذي في بيان على الاثر "أهمية اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، باعتباره فرصة استثنائية للبنان في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن والمنطقة"، مشددا على "ضرورة مقاربة هذا الاستحقاق بروح وطنية مسؤولة، بما يُتيح الإفادة إلى أقصى حد من الدعم الدولي، ويفضي إلى تحرير جميع الأراضي اللبنانية، ووقف الاعتداءات والخروقات، وتعزيز سيادة الدولة وبسطها على كامل أراضيها".



ولفت البيان الى أنه "في ظل التطورات العسكرية المتسارعة في الإقليم، واحتمال اتّساع رقعة المواجهة في إيران ومنطقة الخليج العربي، يحذر "مشروع وطن الإنسان" من خطورة توسع الصراع في لبنان في وقت نحتاج فيه أكثر من أي وقت مضى، إلى إخماد مستوى النزاع ميدانيا تجنبا لتكبّد المزيد من الأثمان الباهظة والخسائر المضاعفة".



وتخوف المجلس "في ضوء اجتماعات أنقرة وما صدر عنها من مواقف وتصريحات تتعلق بلبنان، من أن أي تصعيد ميداني ينطلق من الأراضي اللبنانية قد تتجاوز تداعياته حدود الردود الإسرائيلية، ليستدرج تدخلات إقليمية جديدة، بما يفاقم تعقيدات المشهد اللبناني، ويزيد من صعوبة الوصول إلى الحلول السياسية المنشودة".



وتوقف عند "الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يرزح تحتها لبنان، ولا سيما انعكاساتها الخطيرة على القطاع السياحي"، داعيا "المعنيين للتنبه إلى أن كلفة عدم الاستقرار السياسي والأمني على القطاع السياحي والمؤسسات ذات الصلة ليست مؤقتة، بل إن مفاعيلها سلبية وطويلة الأمد، وتمس كل شخص في لبنان، أيا تكن الفئة التي ينتمي إليها أو المنطقة التي يقطن فيها".

