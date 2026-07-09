"اليونيفيل": الوضع لا يزال هشا رغم تراجع العنف منذ أواخر حزيران ويبقى الحوار والتنسيق من الأساسيّات للحدّ من التوترات واستعادة الاستقرار

أعلنت "اليونيفيل" في بيان، أنّه "في ظلّ التراجع الأخير في مستوى العنف، تمكّنت قوات"حفظة السلام" من زيادة أنشطتها العملياتيّة تدريجيًّا في مختلف أنحاء جنوب لبنان، ومع بدء عودة العائلات إلى قراها، يعزّز "حفَظة السّلام" حضورهم للمساعدة في ترسيخ الاستقرار النّسبي الّذي تحقّق خلال الأسابيع الماضية".



واوضحت ان "حفظة السّلام يواصلون رصد التطوّرات والتواصل مع الأفرقاء، ودعم المجتمعات المحليّة حيثما أَمكن، بما في ذلك من خلال المساعدة في إصلاح الطّرق المتضرّرة وغيرها من البنى التحتيّة، وهذه الجهود تُسهم في دعم التعافي، كما تساعد في تسهيل الحركة لتنفيذ أنشطتنا العملياتيّة".



وأكّدت أنّه "رغم تراجع مستوى العنف منذ أواخر حزيران الماضي، لا يزال الوضع هشًّا، ويبقى الحوار والتنسيق ومواصلة الأنشطة العملياتيّة، من الامور الأساسيّة للحدّ من التوترات واستعادة الاستقرار في المنطقة".