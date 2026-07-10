النائب العام التمييزي يلتقي السفير السعودي ويبحث معه في تعزيز التعاون القضائي بين لبنان والمملكة

استقبل النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان فهد الدوسري، وكانت زيارة تعارف جرى خلالها البحث في عدد من القضايا المتصلة بالشؤون القضائية وسبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.





وأكد السفير الدوسري خلال اللقاء" حرص المملكة على مساندة لبنان، والتعاون معه في ما يساهم في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، إضافة إلى دعم دور المؤسسات القضائية والقانونية".





وشكل اللقاء مناسبة لتأكيد أهمية تطوير العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية، ولا سيما في المجالات القضائية والقانونية، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الثقة بعمل المؤسسات.