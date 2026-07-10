الجيش يفتح باب التطوع لتعيين تلامذة رتباء من العسكريين والمدنيين



أعلنت وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش عن حاجتها إلى تعيين تلامذة رتباء بطريقة المباراة من بين العسكريين (ذكور وإناث) والمدنيين (ذكور) في الجيش.

على الراغبين التقدم بطلباتهم شخصيًّا خلال أوقات الدوام الرسمي ما بين الساعة 8:00 والساعة 14:00 (من الإثنين حتى الجمعة)، في ثكنة الوروار - بعبدا ابتداءً من 20 / 7 /2026 ولغاية 28 / 8 /2026 ضمنًا.



يتم الاطلاع على باقي الشروط والمستندات المطلوبة في قيادات المناطق والمواقع والثكنات العسكرية، وعلى موقع الجيش على الإنترنت: www.lebarmy.gov.lb