الحصيلة التراكمية للعدوان: 4321 شهيدا و12207 جرحى

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة أن الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 10 تموز باتت كالتالي: 4321 شهيدا و12207 جرحى.