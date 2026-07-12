وزارة الزراعة تطلق من طرابلس المسار التشاوري الوطني لتطوير قطاع الزيتون

نظّمت وزارة الزراعة، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشماليّ، لقاءً تشاوريًا خُصّص لقطاع الزيتون وزيت الزيتون في محافظتي الشمال وعكار، بمشاركة ممثلين عن مختلف حلقات سلسلة القيمة في هذا القطاع الحيويّ.

وألقى المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود كلمة نقل في مستهلها تحيات وزير الزراعة نزار هاني، وشكره لرئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي على احتضان هذا اللقاء، و"للغرفة على دورها المتواصل في دعم القطاع الزراعي وتعزيز التعاون مع الوزارة”.

وأكّد أنّ "وزارة الزراعة، بتوجيهات الوزير هاني، تنظر إلى قطاع الزيتون باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية التي تعكس هوية لبنان الزراعية وتمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية الريفية”.

وأشار إلى أنّ "تطوير هذا القطاع يتطلب رؤية متكاملة تشمل جميع مراحل سلسلة القيمة، من الإنتاج الزراعي والإدارة السليمة للبساتين، مروراً بعمليات العصر والتخزين والتوضيب، وصولاً إلى التسويق والتصدير وفتح أسواق جديدة".

وأوضح أن "اللجنة القطاعية الوطنية لزيت الزيتون أنجزت مجموعة من التوصيات العملية التي تشكل خارطة طريق للنهوض بالقطاع، وفي مقدمتها رفع جودة الإنتاج، وتطبيق المواصفات اللبنانية والدولية، وحماية زيت الزيتون اللبناني من الغش، وتعزيز الهوية الوطنية للمنتج، بما يرسخ مكانته في الأسواق العالمية”.

وشدّد على "أهمية تطوير المختبرات المتخصصة وتعزيز قدراتها الفنية لفحص المنتجات الزراعية وضمان سلامة الغذاء، بما يعزز ثقة المستهلكين والمستوردين بالمنتج اللبناني، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الصادرات الزراعية”.