الرئيس عون يستقبل وفد LARP... وعرضٌ لمبادرتين لدعم لبنان

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استقبل وفداً من Lebanese American Renaissance Partnership (LARP)، وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، إضافة إلى دور الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة في دعم لبنان خلال المرحلة المقبلة.



وأكد أعضاء الوفد دعمهم الكامل للرئيس عون وللمسار الذي يقوده لترسيخ الاستقرار وتعزيز سلطة الدولة.



وعرض الوفد مبادرتين يعمل عليهما لدعم لبنان، الأولى التحضير لعقد طاولة مستديرة اقتصادية رفيعة المستوى في واشنطن تجمع مسؤولين وقادة أعمال ومستثمرين أميركيين لبحث سبل إعادة بناء الاقتصاد اللبناني وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين لبنان والولايات المتحدة، والثانية مبادرة Cedars Challenge، وهي برنامج تدريبي شبابي لأبناء الانتشار تنظمه المؤسسة بالتعاون مع الجيش اللبناني، بهدف تعزيز ارتباطهم بلبنان ومؤسساته الوطنية.