الرئيس عون يستقبل وفد LARP... وعرضٌ لمبادرتين لدعم لبنان

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استقبل وفداً من Lebanese American Renaissance Partnership (LARP)، وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، إضافة إلى دور الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة في دعم لبنان خلال المرحلة المقبلة. وأكد أعضاء الوفد دعمهم الكامل للرئيس عون وللمسار… pic.twitter.com/0LC0xNj2zV
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 13, 2026
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استقبل وفداً من Lebanese American Renaissance Partnership (LARP)، وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، إضافة إلى دور الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة في دعم لبنان خلال المرحلة المقبلة. وأكد أعضاء الوفد دعمهم الكامل للرئيس عون وللمسار… pic.twitter.com/0LC0xNj2zV