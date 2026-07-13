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لقاء سيدة الجبل: أي اعتراض على اتفاق الإطار أو عرقلة استكمال مساره يهدف الى مصادرة سيادة لبنان
أخبار لبنان
2026-07-13 | 06:47
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لقاء سيدة الجبل: أي اعتراض على اتفاق الإطار أو عرقلة استكمال مساره يهدف الى مصادرة سيادة لبنان
اعتبر "لقاء سيدة الجبل" أن أي اعتراض على اتفاق الإطار الذي أُبرم بين لبنان وإسرائيل، أو عرقلة استكمال مساره وتنفيذ بنوده، يهدف في الأساس الى مصادرة سيادة لبنان وحقه في تقرير مصيره، وربطه بمصالح إيران.
ورأى في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي، أن "المغامرات والمقامرة بأمن لبنان واستقراره، وما أدت إليه من عدوان واحتلال إسرائيلي وإيراني، تحتِّم التمسك بلبنان المستقل الذي يحمي جميع أبنائه، ويعمل على تحرير أرضه من خلال المفاوضات، بينما الجماعة التي تدّعي حماية لبنان، لا تزال مصرة على تنفيذ الإملاءات الإيرانية، حتى لو كان الثمن مزيدا من الهزائم في الميدان".
وشدد على أن "مسؤوليّة الجميع، اليوم، هي العمل لإنقاذ لبنان وتحرير قراره من الاحتلال الإيراني، الذي يشكل الذريعة الرئيسية لمزيد من الاعتداءات الإسرائيلية".
وأمل "لقاء سيدة الجبل" في"استكمال المفاوضات في روما"، معتبرا أن" تنفيذ الاتفاق-الاطار في المناطق التجريبية هو الطريق الوحيد لرفع الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة".
أخبار لبنان
لقاء سيدة الجبل
اتفاق الإطار
لبنان
إسرائيل
إيران
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