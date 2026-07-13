الرئيس بري يدعو الى عقد جلسة عامة يومي الاربعاء والخميس

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة عامة في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر وبعد ظهر يومي الاربعاء والخميس الواقعين في 15 و16 تموز 2026 وذلك لمتابعة درس وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.