رئيس الحكومة عرض مع 8 نواب التطورات المتعلقة باقتراح قانون العفو

اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع النواب، الذين تقدموا باقتراح قانون العفو، وتم البحث في التطورات المتعلقة به وتقييمها من مختلف الجوانب.



وكان شارك في الاجتماع النواب: وليد البعريني، محمد سليمان، أحمد الخير، عماد الحوت، بلال الحشيمي، نبيل بدر، عبد الرحمن البزري، وعبد العزيز الصمد.