عون بحث مع سلام الجولة الجديدة من المفاوضات في روما وزيارته الى الولايات المتحدة

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مساء اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصاً في ضوء استمرار الأعمال العدائية الاسرائيلية.وتطرق البحث إلى انعقاد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الاميركية - الاسرائيلية غدا وبعد غد في روما والتوجيهات التي أعطيت للوفد اللبناني بضرورة المطالبة بالبدء الفوري بانسحاب القوات الاسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين قبل اي بحث آخر.واطلع الرئيس سلام رئيس الجمهورية على نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها إلى تركيا وحصيلة المحادثات التي اجراها مع المسؤولين الأتراك وفي مقدمهم الرئيس رجب طيب اردوغان.وتناول البحث ايضا في الزيارة التي سيقوم بها الرئيس عون إلى الولايات المتحدة الاميركية والاجتماع الذي سيعقده مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب.