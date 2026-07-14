الرئيس بري تابع مع ارنو وكاغ المستجدات واستقبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان ارنو. وتم البحث في آخر تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمستجدات السياسية والميدانية جراء مواصلة اسرائيل اعتداءاتها وخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار .



واستقبل بري المبعوثة الأممية الخاصة إلى الشرق الأوسط سيغريد كاغ (Sigrid Kaag) في حضور رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس وراق، وعرض معها للمستجدات في لبنان والمنطقة وتداعيات العدوان الاسرائيلي.



ومن زوار بري : رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم واعضاء الهيئة.