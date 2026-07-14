"لبنان القوي" دعا الحكومة الى إطلاع اللبنانيين على مسار المفاوضات

عقد تكتل "لبنان القوي" اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، ودعا في بيان عقب الاجتماع ، "الحكومة الى إطلاع اللبنانيين على المسار العام للمفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية، وتحديد ما حققته حتى الآن لجهة إلزام إسرائيل بوقف عدوانها والإنسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة".



وعبّر التكتل عن قلقه من "عودة الاعمال العسكرية بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران في منطقة الخليج".



وأكد رفضه "لكل إعتداء على أي دولة عربية، لأن ذلك يشكل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة"، وأعرب عن تضامنه مع دول الخليج العربي.



ونبّه الى "الفلتان في الأسواق اللبنانية في غياب الرقابة المطلوبة من قبل مؤسسات الدولة ومديرية حماية المستهلك، التي باتت بحاجة لتعزيز فعالية الرقابة وتشدّد العقوبات بحق المخالفين".



وعرض التكتل جدول أعمال الجلسة التشريعية المحددة يومي الأربعاء والخميس 15 و16 الحالي، فجرى نقاش لإقتراحات القوانين وتم تحديد موقف التكتل منها.