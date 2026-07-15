حبيب يكرّم نبيل الجسر: كنتم دائماً شريكاً مخلصاً لمصرف الإسكان

واصل مصرف الإسكان تكريم الشخصيات التي ساهمت في تأسيسه وأخرى قدّمت له الدعم على أوجهه، في ذكرى يوبيله الذهبي.



واليوم كرّم المصرف بشخص رئيسه مديره العام أنطوان حبيب، الرئيس السابق لمجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر في حضور شقيقه النائب والوزير السابق سمير الجسر، نائب رئيس مجلس الإنماء والإعمار ابراهيم شحرور، أفراد العائلة، وفريق عمل مصرف الإسكان.



وقال حبيب في المناسبة: "نتوقف اليوم بكل تقدير وامتنان عند مسيرة المهندس نبيل عدنان الجسر، الرئيس السابق لمجلس الإنماء والإعمار، الذي قاد هذه المؤسسة الوطنية سنوات طويلة، وأسهم من موقعه في ترسيخ نهج الشراكة بين مجلس الإنماء والإعمار والقطاع العام والقطاع الخاص وأُخص بالذكر صرف الإسكان، مؤمناً بأن توفير السكن الكريم يشكّل إحدى الركائز الأساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في لبنان".



وأضاف: "لم يكن دعم المهندس نبيل الجسر لمصرف الإسكان مجرّد تعاونٍ مؤسساتي، بل كان نابعاً من قناعةٍ راسخة بأن السكن ليس قَرضاً أو تمويلاً، بل حقٌ أساسي يرتبط بكرامة الإنسان، واستقرار الأسرة، ومستقبل المجتمع".



وتابع: "وقد تجلّى هذا الإيمان بصورة خاصة خلال أصعب سنوات الأزمة التي مرّ بها لبنان، حين تراجعت ملفات كثيرة عن سلّم الأولويات، فيما بقي ملف الإسكان حاضراً في اهتمامه ومتابعته. فقد آمن بأن الحفاظ على استمرارية مصرف الإسكان هو حفاظ على الأمل لآلاف العائلات اللبنانية، ولم يسمح بأن يتراجع هذا الملف أو أن يفقد مكانته ضمن الأولويات الوطنية".



وتوجّه إلى الجسر بالقول: "لقد كنتم دائماً شريكاً مخلصاً لمصرف الإسكان، حاضراً في المحطات المفصلية، مؤمِناً بأن الحفاظ على هذه المؤسسة هو حفاظ على أحد أهم ركائز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في لبنان".



وختم: "اليوم، ونحن نحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيس مصرف الإسكان، نتشرف بتقديم «اليوبيل الذهبي لمصرف الإسكان» لسعادة المهندس نبيل الجسر، عربون وفاء وتقدير لمسيرة حافلة بالعطاء، ولدوره المحوَري في دعم مصرف الإسكان، وإيمانه الدائم بأن السكن الكريم حقٌ لكل مواطن لبناني".



الجسر



ثم تحدث الجسر فشكر "مصرف الإسكان بشخص مديره العام أنطوان حبيب، على هذا التكريم"، وقال: "إن مَن يستحق التكريم هو مدير عام مصرف الإسكان وفريق العمل الذي يعاونه، على الإنجازات التي حققها المصرف في السنوات الأخيرة، بما ساهم في دعم الأسَر اللبنانية والمجتمع اللبناني ككل. إذ إنني ساهمت بجزء بسيط في دعم مصرف الإسكان، أما أنتم فقد حققتم الجزء الأكبر لإنجاح تطلعات المصرف ورؤيته ومشاريعه".