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جعجع: ما حصل في مجلس النواب فضيحة من ناحية الشكل أما من ناحية المضمون فحدّث ولا حرج
أخبار لبنان
2026-07-17 | 05:57
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جعجع: ما حصل في مجلس النواب فضيحة من ناحية الشكل أما من ناحية المضمون فحدّث ولا حرج
رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "ما حصل في المجلس النيابي خلال اليومين الماضيين يمثّل فضيحة كبيرة للعمل النيابي بحد ذاته، ولانعدام حسّ المسؤولية لدى عدد كبير من النواب.
واعتبر ان المشهد، من ناحية الشكل، يشكّل فضيحة بكل ما للكلمة من معنى، أما من ناحية المضمون فحدّث ولا حرج.
ولفت الى ان المجلس النيابي فشل في إقرار قانون عفو مستحق لرفع الظلم عن شريحة واسعة من اللبنانيين، وفي المقابل اقرّ مجموعة من القوانين من دون دراسة دقيقة أو إدراك فعلي لتداعياتها، بما يرتّب على الخزينة أعباء إضافية بمئات الملايين من الدولارات، في وقت لم يخرج لبنان بعد من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي بدأت العام 2019. إن أكثر ما أخشاه هو أن نكون.
وشدد جعجع على انه انطلاقًا مما أُقرّ بالأمس في المجلس النيابي، فقد دخلنا مجددًا في الحلقة الجهنمية نفسها التي أوصلت لبنان إلى الانهيار المالي والاقتصادي.
وكشف ان تكتل "الجمهورية القوية" سيدرس تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس النيابي الحالي، ولا سيما أن هذه الولاية ممدّدة أصلًا، في ظل انتفاء الأسباب الموجبة التي استدعت هذا التمديد".
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