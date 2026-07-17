البساط من النبطية: نعمل على تأمين مقومات الحياة في الجنوب بعد مسح الأضرار

أكد وزير الاقتصاد عامر البساط، خلال زيارة تفقدية لمدينة النبطية، أن الهدف هو "إعادة الاستقرار الأمني والإعمار ودعم صمود السكان عبر برامج حكومية متعددة بعد الانتهاء من مسح الأضرار".

وأشار إلى أن "عودة الحياة إلى الجنوب تتطلب عودة الإدارات العامة، ومنها عودة مصلحة الاقتصاد بدوام كامل اعتباراً من يوم الاثنين المقبل".

وأوضح أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على "واقع الدمار الممنهج في المدينة وكامل الجنوب"، مؤكداً أن "العمل مستمر لإعادة تأمين أساسيات الحياة، من المياه والكهرباء والاتصالات إلى مختلف البنى التحتية".