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الجيش يوقف أحد المطلوبين بجرم إطلاق النار على دورية للجيش ما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين

أخبار لبنان
2026-07-17 | 11:33
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الجيش يوقف أحد المطلوبين بجرم إطلاق النار على دورية للجيش ما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين
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الجيش يوقف أحد المطلوبين بجرم إطلاق النار على دورية للجيش ما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين

نفّذت وحدة من الجيش عمليات دهم منازل مطلوبين وأوقفت المواطن (ح.م.) في منطقة حورتعلا – بعلبك لإطلاقه النار مع آخرين على دورية للجيش بتاريخ 16 /2 /2023، ما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين، وضبطت في حوزته ذخائر حربية وكمية من المخدرات ومبلغًا ماليًّا مزوّرًا.

كما أوقفت المواطنين (م.م.) و(ق.ا.) و(ح.ع.) في منطقة حورتعلا – بعلبك لقيادتهم سيارات غير قانونية، وضبطت في حوزتهم مسدسًا حربيًّا وكمية من المخدرات. 

كذلك أوقفت السوري (ي.م.) في منطقة الشراونة – بعلبك لتجوّله داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات، بالإضافة إلى مواد أولية تُستعمَل لتصنيعها.

وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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