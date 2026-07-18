نداء من أهالي وبلديات ومخاتير وفاعليات قضائي مرجعيون – حاصبيا لفتح طريق الخردلي

وجه أهالي وبلديات ومخاتير وفعاليات قضائي مرجعيون – حاصبيا نداء لفتح طريق الخردلي، جاء فيه:



"طيلة الحرب الأخيرة التي اندلعت أوائل آذار 2026، والعشرات من قرى وبلدات قضائي حاصبيا ومرجعيون، الواقعة شرق الليطاني، لم تكن منخرطة في تلك الحرب، ولم تكن ساحات مواجهة عسكرية، وكانت طريق مرجعيون – النبطية طريقها الرئيسي إلى صيدا وبيروت والشوف وجبل لبنان".

وأوضح أنه "بعد الأعمال الحربية التي دارت في محيط النبطية، أُقفلت هذه الطريق، وأُرغم سكانها على التحول نحو طرقات البقاع للوصول إلى أعمالهم والحصول على حاجاتهم".



وقال: "ولما كانت هذه الطرقات تستغرق وقتًا طويلًا، وكلفتها باهظة ومرهقة للعائلات التي استنفدت كل مدخراتها وفقدت مواردها الزراعية والتجارية. ولما كان وقف إطلاق النار الذي اتُّفق عليه مؤخرًا ما يزال ساري المفعول. ولما كان أهالي النبطية ومحيطها قد عادوا بمعظمهم إلى منازلهم وأعمالهم، لذا نرجو من فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء، وعطوفة رئيس مجلس النواب، والقائد العام لليونيفيل، ومندوبي أميركا وفرنسا في الميكانيزم، التدخل السريع والفاعل لفتح هذه الطريق الضرورية والحيوية، أمام الأهالي والموظفين والطلاب وهيئات الإغاثة والإسعاف والرعاية الصحية، للقيام بواجباتهم والوصول إلى أعمالهم، ورفع العقاب الجماعي بحقهم".



وأضاف أنه "باسم أهالي هذه القرى والبلدات وبلدياتها وهيئاتها الاختيارية وفعالياتها الدينية والاجتماعية والسياسية، نناشدكم فتح هذا السبيل وتحييده وعدم إقفاله بوجه المدنيين الأبرياء الباحثين عن لقمة عيشهم وأرزاقهم ومصالحهم، وكل الذين لا يشكلون تهديدًا لأحد".