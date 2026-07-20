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الحكومة تناقش تعزيز التغذية الكهربائية وتتابع نتائج زيارتي تركيا وسوريا

أخبار لبنان
2026-07-20 | 05:36
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الحكومة تناقش تعزيز التغذية الكهربائية وتتابع نتائج زيارتي تركيا وسوريا
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الحكومة تناقش تعزيز التغذية الكهربائية وتتابع نتائج زيارتي تركيا وسوريا

عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الاجتماع الوزاري الاسبوعي.

وقال وزير الاعلام بول مرقص، بعد الاجتماع،عقدنا اجتماعنا الصباحي، كما في كل يوم اثنين، بحضور عدد من السيدات والسادة الوزراء وبرئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، لبحث ثلاثة موضوعات رئيسية“.

وأوضح أنالموضوع الأول يتعلق بدرس سبل تعزيز التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف“.

وأشار الى أنالموضوع الثاني، يتعلق بزيارة دولة رئيس مجلس الوزراء إلى تركيا، حيث أكد خلالها استقلالية القرار اللبناني في التفاوض، وضرورة الإسراع في الانسحاب الإسرائيلي. كما أثار مع الرئيس رجب طيب أردوغان موضوع الربط الكهربائي الثلاثي بين تركيا وسوريا ولبنان“.

ولفت الى أنهأبدى اهتمامًا بمذكرة التفاهم بين تركيا والمملكة العربية السعودية بشأن خط الحجاز، من حيث تفعيل خطي طرابلسحمص وبيروتدمشق“.

وقال: ”جرى أيضًا البحث خلال الزيارة في الاستثمارات التركية، ولا سيما في مجال البنى التحتية في لبنان، إضافة إلى إحياء اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، على أن يتابع الوزراء اللبنانيون هذه الملفات مع نظرائهم الأتراك، بناءً على ما طلبه دولة رئيس مجلس الوزراء“.

وأضاف مرقص: ”أما الموضوع الثالث والأخير، فتعلق بزيارة معالي وزير الاقتصاد والتجارة إلى الجمهورية العربية السورية، والتي اعتبر دولة رئيس مجلس الوزراء أنها بدأت تُحقق نتائج ملموسة، بعد زيارته السابقة إلى سوريا وإطلاق اللجنة اللبنانيةالسورية المشتركة“.

وذكر أن وزير الاقتصاد والتجارة أشار إلى وجود اثنتين وأربعين اتفاقية بين لبنان وسوريا، ستخضع للمراجعة من قبل الوزراء المختصين كلٌّ ضمن قطاعه.

وأشار الى أن وزير الاقتصاد أوضح أن زيارته إلى سوريا تناولت أيضاً ملف المعابر الحدودية، ولا سيما معبر المصنع، من حيث إعادة النظر في الإجراءات والمعاملات المرفئية والمرورية، بما يسهم في تسهيل الحركة.

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