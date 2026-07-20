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روبيو: الرئيس عون سيعقد اجتماعًا إيجابيًا مع ترامب... وسيعود إلى لبنان ليقول إنه هو من يحقق نتائج إيجابية لجميع اللبنانيين
أخبار لبنان
2026-07-20 | 04:11
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روبيو: الرئيس عون سيعقد اجتماعًا إيجابيًا مع ترامب... وسيعود إلى لبنان ليقول إنه هو من يحقق نتائج إيجابية لجميع اللبنانيين
كشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الاجتماع مع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون كان إيجابيا للغاية.
وقال: "كانت الأجواء إيجابية جدًا هذا الصباح. وأعتقد، كما قلت، أن أفضل ما يمكن أن يحدث للبنان هو أن تكون لديه حكومة
حكومة شرعية تسيطر على البلاد".
ولفت روبيو الى أن "أكبر مشكلة يواجهها لبنان هي وجود حركة سياسية تمتلك أيضًا "ميليشيا مسلحة"، ليست فقط جيدة التسليح والتدريب والتجهيز والتمويل من إيران، بل تستخدم هذه القدرات لتنفيذ أعمال "إرهابية" ولا سيما ضد شمال إسرائيل".
واعتبر أنه "طالما استمرت هذه المشكلة فلن ينعم لبنان بالسلام الكامل".
وقال وزير الخارجية الأميركي: "إذًا، كيف يمكن هزيمة حزب الله؟ وكيف يمكن استبداله؟ يتم ذلك عبر حكومة قوية بما يكفي لتكون الجهة الوحيدة التي تمتلك السلاح في البلاد ،بحيث تصبح مسؤولية أمن لبنان في يد الجيش اللبناني وعبر حكومة قادرة على تحقيق الازدهار لمواطنيها".
وأضاف: "لقد تحدثنا عن الفرص المتاحة لتحقيق ذلك. فالأمر لا يتعلق فقط بالجوانب العسكرية بل يتعلق أيضًا بكيفية جذب المزيد من الاستثمارات الأميركية والدولية إلى لبنان ويتعلق أيضًا بأمور مثل كيفية إعادة تشغيل الرحلات الجوية المباشرة بين الولايات المتحدة ولبنان وهو أمر غير ممكن حاليًا. لذلك سنبدأ معهم مسارًا لبحث إمكانية تحقيق ذلك، لنرى إن كان ذلك ممكناً ومتى يمكن إنجازه".
وأكد روبيو أن "الرئيس عون سيعقد اجتماعًا إيجابيًا جدًا مع الرئيس دونالد ترامب".
وقال: "أعتقد أن الرئيس عون سيتمكن من العودة إلى لبنان ليقول للشعب اللبناني إنه هو من يحقق نتائج إيجابية لجميع اللبنانيين بمن فيهم المسيحيون والسنة والشيعة والبدو والدروز، أي لجميع أبناء هذا البلد المتنوع وليس حزب الله أو إيران. إنه يمثل الحكومة الشرعية وهو الطرف الذي سنعمل معه. وهذه الحكومة هي التي يجب أن تتولى إدارة هذا البلد".
أخبار لبنان
ماركو روبيو
جوزاف عون
لبنان
حزب الله
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