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مرقص استقبل السفير الفرنسي واتحاد المصارف العربية دعاه الى "المؤتمر الإقليمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"
أخبار لبنان
2026-07-20 | 09:27
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مرقص استقبل السفير الفرنسي واتحاد المصارف العربية دعاه الى "المؤتمر الإقليمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"
استقبل وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص أمين عام إتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح الذي قال بعد اللقاء: "تشرفتُ اليوم بلقاء معالي الوزير، كما تشرفنا بدعوته لحضور مؤتمر اتحاد المصارف العربية، والذي يأتي تحت عنوان "المؤتمر العربي الإقليمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، والمزمع عقده في الحادي عشر من آب المقبل برعاية رئيس مجلس الوزراء.
أضاف: "الأهم من ذلك، أننا تشرفنا بطلب رعايته المؤتمر الذي يزمع اتحاد المصارف العربية عقده في بيروت حول موضوع الإعلام الاقتصادي، وهو المؤتمر الأول من نوعه تحت عنوان "المؤتمر العربي للإعلام الاقتصادي"، حيث سيتم تقديم الدعوة لأكثر من مئة صحافي عربي إلى بيروت لمناقشة هذا الملف".
وتابع: "يتضمن المؤتمر جزءا تدريبيا لهؤلاء الصحافيين حول الإعلام الاقتصادي تحديدا، لما له من تأثير مباشر على القطاع المصرفي والمالي اللبناني والعربي. لقد اختار اتحاد المصارف العربية بيروت مقرا لعقد هذا المؤتمر في تشرين الأول المقبل، وآمل أن يمثل هذا المؤتمر خطوة إيجابية للإعلام الاقتصادي، إذ نرى أنه لا بد من هذا التعاون بين القطاع الاقتصادي والمصرفي من جهة، والإعلام الاقتصادي من جهة أخرى".
وعن التعاون بين الاتحاد ووزارة الإعلام و"الوكالة الوطنية للاعلام"، كشف فتوح أن "الاتحاد سيعلن خلال هذا المؤتمر تقديم دعم - ولو بعينة نمطية- لصالح الوكالة ووزارة الإعلام عبر تزويدهما بتقنيات حديثة خاصة بإقامة هذا المؤتمر، لتكون خطوة جيدة في إطار تجهيز الوكالة وتلفزيون لبنان". وذلك بناء على توصية الوزير مرقص وفي اطار دعمه المتواصل لمسيرة تفعيل الوكالة الوطنية وسأئر أقسام الوزارة والتفلزيون الوطني.
ماغرو
كما استقبل وزير الاعلام سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو، في زيارة وداعية لقرب مغادرته لبنان.
"مهارات"
واستقبل ايضا، وفدا من مؤسسة "مهارات".
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