الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Yawmiyeh
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
توقيع اتفاق تعاون حول حماية الطفل بين وزارة العدل وأوتيل ديو واليسوعية
أخبار لبنان
2026-07-20 | 10:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
10
min
توقيع اتفاق تعاون حول حماية الطفل بين وزارة العدل وأوتيل ديو واليسوعية
وقع بعد ظهر اليوم، اتفاق التعاون المتعلق باستراتيجية حماية الطفل في مجالات العدالة والصحة، بالشراكة مع مستشفى اوتيل ديو دو فرانس الجامعي وشبكة الجامعة اليسوعية ووزارة العدل، في قاعة الإدارة العامة للمستشفى.
حضر الاحتفال وزير العدل المحامي عادل نصار، رئيس جامعة القديس يوسف في بيروت البروفسور فرانسوا بوادك اليسوعي، المدير العام لمستشفى أوتيل ديو نسيب نصر وممثلون عن وزارة العدل ورؤساء أقسام وعمداء.
نصر
استهل اللقاء بكلمة للمدير العام للمستشفى نسيب نصر الذي قال: "ان زيارة وزير العدل تجسد بوضوح الرؤية التي تقوم عليها مؤسستنا، وحضوره يؤكد أهمية هذا الالتزام المشترك. ونأمل أن يشكل هذا التعاون نموذجا يحتذى في الشراكة بين المؤسسات، لما فيه خير أطفال لبنان.
أضاف: "إن هذه اللقاءات تعبر عن قناعة راسخة لدينا بأن رسالتنا لا تقتصر على علاج المرضى، بل نسعى أيضا لنكون شريكا فاعلا في تنمية مجتمعنا، ومدافعا عن الفئات الأكثر هشاشة، وداعما للحقوق الأساسية، ومسخرا خبراتنا لخدمة القضايا الوطنية الكبرى".
وتابع: "ان الاتفاق الذي يوقع اليوم بين وحدة حماية الطفل في مستشفى أوتيل ديو دو فرانس، التي يديرها بكل التزام وتفانٍ البروفيسور برنار جرباقة، وبين وزارة العدل، يشكل محطة أساسية في تعزيز منظومة حماية الطفل في لبنان".
واستشهد بقول نيلسون مانديلا "لا يوجد ما يعكس إنسانية المجتمع أكثر من الطريقة التي يعامل بها أطفاله". وقال: "ينطبق ذلك أيضا على العائلة، فمن خلال جمع خبرات القطاع الطبي مع خبرات السلطة القضائية، نؤكد إيماننا بأن حماية الطفل لا يمكن أن تكون فعالة حقا إلا إذا استندت إلى تعاون وثيق بين المؤسسات، ورؤية مشتركة، وإرادة موحدة للعمل بما يحقق المصلحة الفضلى لكل طفل".
أضاف: "بعد أيام قليلة، سنحيي ذكرى تاريخ أليم في تاريخ لبنان، ولا سيما في تاريخ مستشفى أوتيل ديو دو فرانس. ففي الرابع من آب 2020، استقبل قسم الطوارئ لدينا أكثر من 800 جريح. وما زالت صرخات الخوف والألم تتردد في أروقة مستشفانا، كما لا يزال التفاني الاستثنائي الذي أظهرته فرقنا الطبية، وصور ذلك اليوم، راسخة في ذاكرتنا الجماعية. ومنذ ذلك الحين، حرصنا في كل عام على إحياء هذه الذكرى، وفاء للضحايا ولعائلاتهم، ولكل من تبدّلت حياتهم إلى الأبد، وإيمانا بواجب الذاكرة".
وتابع: "لا يزال يلازمنا حتى اليوم شعور عميق بأن هذه المأساة لم تُطوَ صفحتها ما دام ملف انفجار مرفأ بيروت لم يصل إلى خواتيمه، وما دامت الحقيقة الكاملة لم تنكشف بعد. فالضحايا وعائلاتهم لهم الحق في معرفة الحقيقة، ولهم الحق في العدالة".
وتوجه نصر الى وزير العدل بالقول: "نحن نعلم، مدى الاهتمام الذي تولونه لهذا الملف، ولا يسعنا إلا أن نشجعكم على مواصلة هذا المسار بكل عزيمة وإصرار، طريق العدالة والحقيقة والمساءلة. فالعدالة لا تقتصر على محاسبة المسؤولين عن أخطاء الماضي، بل هي أيضا حماية للأكثر ضعفا، واستعادة لثقة المواطنين بمؤسساتهم، وبناء لمستقبل أفضل".
أضاف: "الاتفاق اليوم يوقع من اجل حماية الطفل، والسعي لتحقيق العدالة لضحايا الرابع من آب، يصدران في جوهرهما عن المبدأ نفسه: بناء لبنان يحظى فيه كل إنسان، مهما كان عمره أو وضعه، باحترام حقوقه، وصون كرامته، وحماية مستقبله. هذه هي الرؤية التي نتشاركها معكم اليوم".
بوادك
بدوره، أكد رئيس الجامعة أن "حماية الطفل تشكل محور رسالة اوتيل ديو واليسوعية"، مشيرا إلى أن "كل ما قيل خلال المناسبة يختصر أهمية وضع الطفل في صلب الاهتمام والرعاية والحماية، من خلال التدريب والتأهيل وتوفير البيئة الآمنة لكل من يحتاج إلى الدعم".
وأوضح أن "هذه الرسالة كانت ولا تزال في صميم عمل وحدة حماية الطفل منذ تأسيسها، انطلاقا من قناعة راسخة بأن حماية الأطفال مسؤولية مجتمعية مشتركة، تزداد إلحاحا في ظل التحديات التي يواجهها المجتمع اللبناني".
وأشار الى أن "المجتمع يشهد اليوم مبادرات متنامية لتعزيز حماية الطفل، إلا أن الطريق لا يزال طويلا، ما يستدعي مواصلة العمل على تطوير آليات الحماية، ووضع السجلات والإجراءات المناسبة لضمان سلامة جميع الأطفال في لبنان، بالتعاون مع السلطات الرسمية".
وأعرب عن سعادته بتوقيع اتفاق التعاون بين وحدة حماية الطفل في اوتيل ديو ووزارة العدل، معتبرا أنه "يشكل محطة جديدة تعزز الجهود المشتركة في هذا المجال".
وشكر كل من أسهم في إنجاز هذا الاتفاق، مثنيا على "التزام فريق وحدة حماية الطفل، برئاسة البروفيسور جرباقة، بمواصلة العمل لحماية الطفولة وصون الكرامة الإنسانية"، مؤكدا أن "الأطفال هم الثروة الإنسانية الأغلى والأكثر حاجة إلى الرعاية".
نصار
أما وزير العدل فاستهل كلمته باستذكار مساء الرابع من آب 2020، وقال: "ما زلت أذكر تلك الساعات الأولى التي أعقبت انفجار الرابع من آب، كنت حينها في وحدة الطوارئ بمستشفى أوتيل ديو، وهناك وقعت حادثة غريبة تعكس حجم الصدمة التي عشناها جميعا. التقيت هناك بالدكتورة نصار التي تحدثت إلي، لكن هول الفاجعة جعلني لا أدرك حقيقة ذلك اللقاء إلا بعد مرور ستة أشهر، حين تواصلت معها مجددا وأكدت لي أننا التقينا وتحدثنا بالفعل في تلك الليلة. إن هذه الصدمة الهائلة هي دافعنا المستمر للعمل".
أضاف: "أؤكد اليوم للجميع، وبشكل قاطع، أننا مصممون وملتزمون بضمان استمرار هذا التحقيق في مساره الطبيعي. إن وزارة العدل تقدم كل الدعم الممكن لهذا الملف، وذلك ضمن حدود صلاحياتها واختصاصاتها القانونية. ولعل عائلات الضحايا التي تتابع الملف عن كثب، تلمس أن جهودنا قد تجاوزت مجرد الأقوال لتتحول إلى أفعال وإجراءات ملموسة على أرض الواقع".
وتابع: "في ما يخص المسار القضائي الحالي، تم إرسال الملف إلى النيابة العامة لتقديم طلباتها (réquisitions)، وهنا أود توضيح نقطة جوهرية: إن الزمن القضائي لا يتوافق بالضرورة مع الزمن الإعلامي أو الزمن العاطفي، فمن الضروري احترام طبيعة عمل القضاة وضمان معالجة الملف وفقا للحقائق والمتطلبات القانونية الدقيقة بعيدا عن الاستعجال".
وقال: "وفقا للمعطيات الحالية، يتوقع أن تستغرق صياغة الطلبات من قبل النيابة العامة حوالي 60 يومما -تزيد قليلا أو تنقص- ليقوم بعدها قاضي التحقيق بإحالة الملف تمهيدا لبدء المحاكمة. إن هذه الإجراءات، التي واجهت تقلبات وصعوبات في الماضي، تسير الآن في طريقها الصحيح، ونؤمن يقينا بأنه لا يمكن بناء دولة دون ثقة متبادلة بين المواطن والسلطة، وهذه الثقة لا تتحقق إلا من خلال عدالة فعالة وناجزة. وفي هذا السياق، نواصل تعزيز قدراتنا القضائية، ومن ضمنها إبرام بروتوكول تعاون بين وزارة العدل ومؤسسة 'أيدولوجيا فرنسا' (Algio de France)، لتعزيز الأداء المؤسساتي".
وعن الاتفاق قال: "إن إبرام بروتوكول تعاون بين وزارة العدل ومستشفى أوتيل دي فرانس، إحدى أعرق مؤسسات البلاد وأكثرها هيبة، والمدين بوجوده لرهبنة اليسوعيين، يحمل بالنسبة لي بعدا وجدانيا عميقا".
أضاف: "أبانا الأب الرئيس، كما تعلمون تماما ـإذ لا أفوت فرصة إلا وأردد فيها ذلك حتى حدود الهذيانـ أنا خريج مدارس الآباء اليسوعيين، منذ صف السنة التحضيرية في مدرسة والدي وحتى الصف النهائي لأبنائي. لذا، أشعر وكأنني أشارك في هذا اللقاء وسط عائلتي. ولكن، بعيدا عن الجانب الشخصي والعاطفي، يندرج توقيع هذه الاتفاقية في صلب عمل أساسي ومصيري للبنان، ألا وهو حماية الطفولة".
وتابع: "ليس هناك ما هو أشد قسوة وألما من الوقوف عاجزين أمام الأطفال. فالطفل، رمز البراءة المجرد من التجربة التي تلقنه الحذر، يمثل في آن معا ذروة النزعة الإنسانية والركيزة الأساسية لمجتمعات الغد. وقد أشار ميلان كونديرا بأسلوب شعري بليغ إلى أن "الأطفال بلا ماضي، وتلك هي كل سر البراءة السحرية لابتسامتهم".
وقال: "لا يجوز لأحد أن يؤذي طفلا، ولا يجوز لأحد أن يخون ابتسامة طفل. ولكن، يجب ألا ينسى أحد أيضا أن الطفل الذي يحمل في داخله ماضيا مؤلما، هو ضحية أيضا. فعندما نؤذي طفلا، إنما نستهدف الإنسانية الكامنة في كل منا، ونهدم القواعد المشتركة لمستقبل الجميع".
أضاف: "لقد عانى لبنان طويلا وما زال يكابد وحشية العنف، وما فتئت الدماء تسيل، وتساقط الشهداء، ونالت الطفولة نصيبها الأليم في هذا الموكب الجنائزي لا المنهي. إلا أن ضميرنا الجماعي لم يستغرق البتة في سبات عميق. وما ظل حيا لأن نساء ورجالا حافظوا على شعلة الأمل مضاءة. ووحدة حماية الطفولة (UPE) خير شاهد ساطع على ذلك".
وتابع: "اليوم، وبتوجيه منها ودفع، نواصل مساعينا ونوحد طاقاتنا لتعزيز هذه المعركة التي تعد أشرس المعارك وأعدلها قاطبة: معركة تكاتف الأيدي لمواصلة النضال معا ضد الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال وضد الانحرافات التي قد يسلكونها أحيانا. سيتكاتف القطاع الطبي مع قطاع العدالة لكي يأخذوا بيد الطفولة".
وقال: "أدرك تماما أن القضاة مجندون لهذه الغاية وأن الأطباء يقفون في الصفوف الأمامية، إلا أن توحيد الجهود يظل ضرورة ملحة لا غنى عنها. فقد أظهر البروفيسور جرباقة مثابرة استثنائية، وكسر القيود وتخطى العقبات البيروقراطية الثقيلة. وها نحن اليوم نحتفي بثمرة جهوده. عالم يشد كل منهما أزر الآخر، الطب والعدالة، يوحدان قواهما في مهمة نبيلة ترتكز على جعل الأطفال في صلب اهتماماتهما وأولوياتهما".
أضاف: "إن توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة إضافية حاسمة على طريق حماية الطفولة، وينبغي أن تترجم أفعالا ملموسة، وتعاونا صادقا،ونزيها، ومجردا من أي غاية ذاتية. سيضع الأطباء خبراتهم في خدمة العدالة، وستتيح السلطة القضائية للأطباء ـمتى دعت الحاجةـ الاطلاع على الملفات التي تخص طفلاً بعينه. وبشكل أدق، باتت العدالة تدرك بوعي متزايد أهمية إرداف الإجراءات القانونية بنهج نفسي يرافق الأطفال. هذا النهج أساسي، بغض النظر عما إذا كان الطفل فاعلا أو ضحية. فالطفل يظل طفلا، وعجزنا يبلغ مداه أمام بؤس أي طفل ومعاناته".
وتابع: "لقد أرسلت وزارة العدل إلى البرلمان مشروع قانون يقضي برفع سن المسؤولية الجنائية للطفل، إيمانا راسخا منا بضرورة مرافقة الطفل ورعايته. أي عدالة تلك التي تعجز عن الحماية؟ وأي عدالة تلك التي تعجز عن الفهم؟ وأي عدالة تلك التي تعجز عن المرافقة والرعاية؟ إن العدالة التي ترتضي أن تكون عمياء في سبيل الحياد، هي عدالة تخلط بين القسوة والوحشية من جهة، والحق والقانون من جهة أخرى. وأسمح لنفسي هنا بأن أذكركم بما قالته أنتوان دو سانت إكزوبيري: "جميع الكبار كانوا أطفالا في يوم من الأيام، لكن قلة منهم فقط تذكر ذلك".
وأخيرا، تمنى نصار "التوفيق والنجاح الساطع للاب الرئيس بوادك في رسالته"، وقال: "إننا على ثقة تامة بأن الآباء اليسوعيين، ومنا جميعا، سنستمد منكم راعيا يذكرنا لا بالدور الجوهري الذي تضطلع به رهبنة اليسوعيين في لبنان فحسب، بل يذكرنا أيضا بأن الأب دوكرويه، والأب داغر، والأب مادي، على سبيل المثال لا الحصر وقائمة طويلة تطول، سيظلون تلك النجوم الهادية التي تنير دروبنا وتوجه خطانا".
أخبار لبنان
اتفاق
تعاون
حماية
الطفل
وزارة
العدل
وأوتيل
واليسوعية
التالي
الدفاع المدني: إخماد حريق داخل مستودع للتبن في سهل تعنايل
مرقص استقبل السفير الفرنسي واتحاد المصارف العربية دعاه الى "المؤتمر الإقليمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-07-07
أوكرانيا تعلن توقيع اتفاقات تعاون في مجال المسيّرات مع دول أوروبية
أخبار دولية
2026-07-07
أوكرانيا تعلن توقيع اتفاقات تعاون في مجال المسيّرات مع دول أوروبية
0
آخر الأخبار
2026-05-12
توتال إنرجيز: توقيع اتفاقية تعاون مع سوريا بشأن التنقيب البحري
آخر الأخبار
2026-05-12
توتال إنرجيز: توقيع اتفاقية تعاون مع سوريا بشأن التنقيب البحري
0
أخبار لبنان
2026-05-05
اتفاقيّة تعاون بين جامعة الروح القدس - الكسليك ووزارة الاقتصاد والتجارة
أخبار لبنان
2026-05-05
اتفاقيّة تعاون بين جامعة الروح القدس - الكسليك ووزارة الاقتصاد والتجارة
0
منوعات
2026-06-06
تلفزيون لبنان وجامعة الروح القدس - الكسليك يوقّعان اتفاقية تعاون لتطوير المحتوى والإنتاج الإعلامي والتدريب الأكاديمي
منوعات
2026-06-06
تلفزيون لبنان وجامعة الروح القدس - الكسليك يوقّعان اتفاقية تعاون لتطوير المحتوى والإنتاج الإعلامي والتدريب الأكاديمي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:51
مؤسسة كهرباء لبنان تطمئن بشأن خزين المحروقات
أخبار لبنان
10:51
مؤسسة كهرباء لبنان تطمئن بشأن خزين المحروقات
0
أمن وقضاء
10:36
سرية سير بيروت تواصل حملاتها لضبط المخالفات المرورية: حجز 1986 دراجة آلية و231 سيارة وتنظيم 11085 محضر مخالفة
أمن وقضاء
10:36
سرية سير بيروت تواصل حملاتها لضبط المخالفات المرورية: حجز 1986 دراجة آلية و231 سيارة وتنظيم 11085 محضر مخالفة
0
أخبار لبنان
10:32
الدفاع المدني: إخماد حريق داخل مستودع للتبن في سهل تعنايل
أخبار لبنان
10:32
الدفاع المدني: إخماد حريق داخل مستودع للتبن في سهل تعنايل
0
أخبار لبنان
09:27
مرقص استقبل السفير الفرنسي واتحاد المصارف العربية دعاه الى "المؤتمر الإقليمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"
أخبار لبنان
09:27
مرقص استقبل السفير الفرنسي واتحاد المصارف العربية دعاه الى "المؤتمر الإقليمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-06
من الصمود إلى التطوّر… جولة لوفد الـIPT في الميدل إيست للاستفادة من الخبرات وتوسيع آفاق التعاون
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-06
من الصمود إلى التطوّر… جولة لوفد الـIPT في الميدل إيست للاستفادة من الخبرات وتوسيع آفاق التعاون
0
خبر عاجل
2026-07-14
بري لـ"الجمهورية": "خلّيهم يحطّوا على عيني ويسكّتوني بإنجاز فعلي وليس وهمياً"... "أنا ما شفت شي بعد"
خبر عاجل
2026-07-14
بري لـ"الجمهورية": "خلّيهم يحطّوا على عيني ويسكّتوني بإنجاز فعلي وليس وهمياً"... "أنا ما شفت شي بعد"
0
رياضة
2026-07-14
الأرجنتين وإنكلترا... من حرب الفوكلاند إلى صدام المونديال
رياضة
2026-07-14
الأرجنتين وإنكلترا... من حرب الفوكلاند إلى صدام المونديال
0
خبر عاجل
2026-07-18
وكالة تسنيم نقلا عن الحرس الثوري الإيراني: استهداف موقع لطائرات قتالية أميركية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين
خبر عاجل
2026-07-18
وكالة تسنيم نقلا عن الحرس الثوري الإيراني: استهداف موقع لطائرات قتالية أميركية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
10:18
موزات لحم الغنم والخضار المشوية... طبق شهي مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
10:18
موزات لحم الغنم والخضار المشوية... طبق شهي مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
أخبار لبنان
07:02
جولة للوزير فادي مكي في الجنوب لبحث أولويات إعادة الإعمار ودعم البلديات
أخبار لبنان
07:02
جولة للوزير فادي مكي في الجنوب لبحث أولويات إعادة الإعمار ودعم البلديات
0
أخبار لبنان
05:36
الحكومة تناقش تعزيز التغذية الكهربائية وتتابع نتائج زيارتي تركيا وسوريا
أخبار لبنان
05:36
الحكومة تناقش تعزيز التغذية الكهربائية وتتابع نتائج زيارتي تركيا وسوريا
0
أخبار لبنان
04:11
روبيو: الرئيس عون سيعقد اجتماعًا إيجابيًا مع ترامب... وسيعود إلى لبنان ليقول إنه هو من يحقق نتائج إيجابية لجميع اللبنانيين
أخبار لبنان
04:11
روبيو: الرئيس عون سيعقد اجتماعًا إيجابيًا مع ترامب... وسيعود إلى لبنان ليقول إنه هو من يحقق نتائج إيجابية لجميع اللبنانيين
0
أخبار دولية
04:00
إيران تقول إن الاتصالات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة مستمرة عبر الوسطاء
أخبار دولية
04:00
إيران تقول إن الاتصالات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة مستمرة عبر الوسطاء
0
تقارير نشرة الاخبار
03:19
عون يبدأ زيارته إلى واشنطن بلقاء روبيو... والسيادة وسلاح حزب الله في صلب المباحثات
تقارير نشرة الاخبار
03:19
عون يبدأ زيارته إلى واشنطن بلقاء روبيو... والسيادة وسلاح حزب الله في صلب المباحثات
0
أخبار دولية
23:54
ترامب: ضربنا إيران بقوة شديدة مجددا الليلة تكريما للجنود الأميركيين الذين قتلوا
أخبار دولية
23:54
ترامب: ضربنا إيران بقوة شديدة مجددا الليلة تكريما للجنود الأميركيين الذين قتلوا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
The Protein Bar... رحلة نمو بعد Shark Tank
تقارير نشرة الاخبار
14:23
The Protein Bar... رحلة نمو بعد Shark Tank
0
حال الطقس
14:22
أوروبا: حريق وغريق
حال الطقس
14:22
أوروبا: حريق وغريق
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:04
ولي العهد السعودي تلقى اتصالا من الرئيس عون... وهذا ما جاء في بيان الخارجية السعودية
أخبار لبنان
06:04
ولي العهد السعودي تلقى اتصالا من الرئيس عون... وهذا ما جاء في بيان الخارجية السعودية
2
أخبار لبنان
12:23
هذا ما ناقشه عون مع روبيو في واشنطن بحسب معلومات الـLBCI...
أخبار لبنان
12:23
هذا ما ناقشه عون مع روبيو في واشنطن بحسب معلومات الـLBCI...
3
فنّ
04:23
بعد أسبوعين من رحيله… جاستن بيبر يدعم موسيقى أليكسندر نجل الفنانة نورا رحال
فنّ
04:23
بعد أسبوعين من رحيله… جاستن بيبر يدعم موسيقى أليكسندر نجل الفنانة نورا رحال
4
أمن وقضاء
03:21
شعبة المعلومات توقف مطلوبًا بجرم قتل في حي السلم
أمن وقضاء
03:21
شعبة المعلومات توقف مطلوبًا بجرم قتل في حي السلم
5
خبر عاجل
23:59
ولي العهد السعودي يوجّه دعوة إلى عون لزيارة المملكة: عازمون على المساعدة في كل المجالات التي يحتاجها لبنان
خبر عاجل
23:59
ولي العهد السعودي يوجّه دعوة إلى عون لزيارة المملكة: عازمون على المساعدة في كل المجالات التي يحتاجها لبنان
6
خبر عاجل
11:11
السفير الاميركي لدى لبنان ميشال عيسى للـLBCI: الرئيس اللبناني جوزاف عون "ما حيروح ايدو فاضية" من واشنطن
خبر عاجل
11:11
السفير الاميركي لدى لبنان ميشال عيسى للـLBCI: الرئيس اللبناني جوزاف عون "ما حيروح ايدو فاضية" من واشنطن
7
أخبار دولية
00:34
أسعار النفط تقفز مع تصاعد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط
أخبار دولية
00:34
أسعار النفط تقفز مع تصاعد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط
8
حال الطقس
14:20
موجة حر في لبنان أم مرتفع جوي طبيعي في هذا الوقت من العام؟
حال الطقس
14:20
موجة حر في لبنان أم مرتفع جوي طبيعي في هذا الوقت من العام؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More