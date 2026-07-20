حزب الله هنأ بانتخاب الحية رئيسًا للمكتب السياسي لحماس خلفًا للسنوار

هنأ "حزب الله"، في بيان، بانتخاب خليل الحية رئيسًا للمكتب السياسي لـ"حركة حماس"، خلفًا للشهيد يحيى السنوار.







وجاء في البيان: "إن هذا الانتخاب رسالة واضحة للعدو الصهيوني وداعميه، ولكل من راهن على إنهاء المقاومة الفلسطينية، بأن حركة حماس ما زالت حاضرةً، قويةً وموحدةً، وستبقى ماضيةً في مسيرتها على رغم كل ما تعرضت له من اغتيالات ومحاولات لكسر إرادتها وإرادة شعبها، وأن راية المقاومة التي يهدف العدو إلى إسقاطها بقتل القادة ستبقى خفاقة، يحملها رجال أوفياء يصونون الأمانة ويواصلون المسيرة بإيمان وعزم وثبات".







وختم: "إننا في حزب الله، إذ نبارك... لحركة حماس هذه الخطوة المباركة، نتمنى للأخ... خليل الحية كل التوفيق والسداد من الله تعالى في أداء هذه المسؤولية العظيمة وحمل الأمانة التي تركها القادة الشهداء، ونؤكد أن المقاومة الفلسطينية مستندة إلى شعبها العظيم الذي سطر أروع ملاحم الصمود والتضحية في مواجهة آلة القتل والإرهاب الصهيونية، ستبقى ثابتةً ومدافعةً عن حقوق الشعب الفلسطيني حتى تحرير أرضه ومقدساته".

