الجيش الإسرائيلي: بدء المرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في جنوب لبنان اليوم بالتنسيق مع واشنطن والجيش اللبناني

كتبت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي ايلا واوية عبر منصة "اكس" :" بناءً على توجيهات المستوى السياسي، بدأ اليوم (الإثنين) تنفيذ مشروع تجريبي إقليمي بعنوان "المنطقة الآمنة" في جنوب لبنان، بالتعاون مع القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) والجيش اللبناني.



في إطار المشروع التجريبي، تجري فرق من الجيش الاسرائيلي والقيادة المركزية للولايات المتحدة والجيش اللبناني عمليات تنسيق وتخطيط لمواصلة تنفيذ الاتفاق.



وسنعمل بقوة ضد أي خرق للاتفاق."