تدابير لاتحاد بلديات كسروان الفتوح بعد الفاجعة على مفرق وطى الجوز التي أودت بحياة عدد من الأشخاص

صدر عن اتحاد بلديات كسروان الفتوح البيان الاتي: "إثر الفاجعة التي وقعت على طريق كسروان الرئيسي، مفرق وطى الجوز، والتي أودت بحياة عدد من ابنائنا، تداعت البلديات المعنية: فيطرون، وطى الجوز، حراجل وميروبا، بالتنسيق مع اتحاد بلديات كسروان الفتوح، إلى اجتماع طارىء عقد في مقر الاتحاد ترأسه رئيس الاتحاد الياس البعينو تم البحث خلاله في مجموعة خطوات إجرائية.







وقد تم التواصل مع وزارة الاشغال العامة والنقل بشخص المدير العام للمباني والطرق بيار المعلوف الذي اعرب عن اسفه الشديد لسقوط الضحايا، وانتقل فوراً الى تفقد الطريق يرافقه رئيس الاتحاد ورؤساء البلديات المعنية.







وتم الاتفاق على ان يتم اتخاذ بعض الاجراءات الأولية السريعة من الاتحاد لدرء خطر الانزلاق والاصطدام، على ان يصار الى وضع الدراسات والخرائط التخطيطية اللازمة، لايجاد حل جذري يمنع تكرار الماسي.







وفي هذا السياق بادرت بلدية فيطرون الى وضع عاكسات ضوء واشارات تحذيرية، وسيقوم الاتحاد بالتنسيق مع بلديات المنطقة بالخطوات الضرورية الأولية لتأمين السلامة المرورية، إلى حين تنفيذ المخطط العام للطريق من وزارة الاشغال.