الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مفوضية الإعلام في الاشتراكي: تيمور جنبلاط أعاد التأكيد على وحدة الموقف داخل الحزب وكتلة اللقاء الديمقراطي تستند إلى ثوابت سياسية راسخة لم تتبدل

أخبار لبنان
2026-07-20 | 15:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مفوضية الإعلام في الاشتراكي: تيمور جنبلاط أعاد التأكيد على وحدة الموقف داخل الحزب وكتلة اللقاء الديمقراطي تستند إلى ثوابت سياسية راسخة لم تتبدل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
مفوضية الإعلام في الاشتراكي: تيمور جنبلاط أعاد التأكيد على وحدة الموقف داخل الحزب وكتلة اللقاء الديمقراطي تستند إلى ثوابت سياسية راسخة لم تتبدل

 أعلنت مفوضية الإعلام في "الحزب التقدمي الاشتراكي"، في بيان أن رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط، أعاد في تصريحاته الأخيرة التأكيد على وحدة الموقف داخل الحزب وكتلة "اللقاء الديمقراطي" النيابية، "وهي وحدة تستند إلى ثوابت سياسية راسخة لم تتبدل منذ التأسيس: الحفاظ على الوحدة الوطنية في لبنان، ورفض مشاريع التفتيت والتقسيم، والتأكيد على الانتماء العربي، ومناهضة أي شكل من أشكال حلف الأقليات".



أضاف البيان: "لقد انسحبت هذه الثوابت دائماً على مقاربة الحزب للملفات كافة، ومنها الملف السوري، انطلاقاً من التمسك بوحدة سوريا وسيادتها، والحرص على مكوناتها وتنوعها، والتصدي لمحاولات توظيف بعض تلك المكونات خدمةً للمشروع الإسرائيلي. وفي هذا السياق، تُسقط الوقائع الادعاءات التي تزعم أن التقدمي التزم الصمت في الذكرى الأولى لمجازر السويداء. فقد أكد اللقاء الديمقراطي، عقب اجتماعه الدوري برئاسة النائب تيمور جنبلاط في 11 تموز الماضي، ضرورة استكمال مسار العدالة، ومحاسبة جميع المرتكبين، والإسراع في تحرير جميع المخطوفين، والعمل وفق خريطة الطريق الموقعة في عمّان، بما يحفظ وحدة سوريا واستقرارها، اضافةً إلى إطلاق خطة تنموية شاملة للسويداء".



وتابع: "يأتي هذا الموقف امتداداً لما أعلنه الرئيس وليد جنبلاط خلال الجلسة الاستثنائية للمجلس المذهبي في 18 تموز 2025، عقب مجازر السويداء، حين دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق تكشف جميع الانتهاكات، ووضع خريطة طريق تبدأ بالمحاسبة، انطلاقاً من قناعة بأن العدالة هي المدخل الطبيعي للمصارحة والحوار، وصولاً إلى مصالحة حقيقية بين أبناء السويداء وسائر المكونات السورية، وبينهم وبين الدولة، بما يمهّد لمشاركتهم في بناء مستقبل سوريا الموحدة".



ورأى أن "بعد عام، بدأ هذا المسار يترجم عملياً على المستويين الوطني والدولي. فمنذ الأيام الأولى، كان الحزب التقدمي الاشتراكي من أوائل المطالبين بتحقيق دولي مستقل، وأجرى اتصالات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، ورئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا باولو سيرجيو بينيرو. وقد خلص تقرير لجنة التحقيق الدولية لاحقاً إلى نتائج أثارت اعتراض بعض الجهات، بعدما أشار بوضوح إلى الدور الإسرائيلي في تأجيج العنف وتفاقم أعمال القتل".



وعلى الصعيد السوري، "باشرت السلطات إجراءاتها، فأوقفت عدداً من عناصر الأجهزة الرسمية، وفتحت تحقيقات شملت أكثر من 800 مشتبه به في جرائم قتل وانتهاكات. كما وأكدت، خلال الاتصالات، أنها ستباشر محاكمات علنية لكل من يثبت تورطه في الجرائم المرتكبة في حق المدنيين في محافظة السويداء خلال أحداث تموز 2025".

أخبار لبنان

الإعلام

الاشتراكي:

تيمور

جنبلاط

التأكيد

الموقف

الحزب

وكتلة

اللقاء

الديمقراطي

تستند

ثوابت

سياسية

راسخة

تتبدل

LBCI التالي
تدابير لاتحاد بلديات كسروان الفتوح بعد الفاجعة على مفرق وطى الجوز التي أودت بحياة عدد من الأشخاص
الجيش الإسرائيلي: بدء المرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في جنوب لبنان اليوم بالتنسيق مع واشنطن والجيش اللبناني
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-07-12

وصول الرئيس السابق للحزب التقدميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط إلى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري

LBCI
خبر عاجل
2026-04-25

وصول الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى قصر الشعب للقاء الرئيس السوريّ أحمد الشرع

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-30

تيمور جنبلاط يزور البطريرك العبسي والعلامة الخطيب: لتوحيد الموقف الداخلي في مواجهة التحديات

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-11

"اللقاء الديمقراطي": دعم مذكرة جنبلاط والتمسك بالهدنة والطائف وحصرية السلاح

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:17

تدابير لاتحاد بلديات كسروان الفتوح بعد الفاجعة على مفرق وطى الجوز التي أودت بحياة عدد من الأشخاص

LBCI
أخبار لبنان
15:34

الجيش الإسرائيلي: بدء المرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في جنوب لبنان اليوم بالتنسيق مع واشنطن والجيش اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
15:18

حزب الله هنأ بانتخاب الحية رئيسًا للمكتب السياسي لحماس خلفًا للسنوار

LBCI
أخبار لبنان
14:55

ناصر الدين شاجبا الاعتداء على مدير مستشفى سبلين: لفرض حماية مشددة حول المستشفيات لضمان سلامة الطواقم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2026-07-16

"أتمنى للخائنة التوفيق مع الصديق الخائن"… أمير يزبك يكسر صمته بعد زواج حبيب بو أنطون (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-17

فرانس برس: وصول ترامب إلى قصر فرساي لحضور مأدبة عشاء بدعوة من ماكرون

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-14

رئيس بلدية بيروت: الكلام عن اقتراحي ترحيل النازحين عبر السفن محرّف وعارٍ من الصحة

LBCI
أمن وقضاء
2026-04-08

قوى الأمن: للامتناع عن التنقل إلا عند الضرورة القصوى ولا سيّما في محيط المواقع المستهدفة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:40

إسبانيا والأرجنتين... مباراة على الملعب ومعركة على السوشيال ميديا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

من الخليج إلى الأسواق العالمية... النفط تحت الضغط

LBCI
رياضة
13:35

من الأرقام القياسية إلى نهاية الأساطير... حصاد مونديال 2026

LBCI
رياضة
13:31

بعد الفوز بالمونديال... مدريد ستحتفل في شوارعها مع نجوم الفريق الليلة

LBCI
رياضة
13:29

إسبانيا تُتوج بطلة للعالم بأداء تاريخي أمام الأرجنتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

حرب أم هدنة؟ واشنطن وطهران بين النار ورسائل التفاوض

LBCI
أخبار دولية
13:25

من العقبة إلى تل أبيب… إسرائيل تستعد لسيناريوهات التصعيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

لقاء ترامب - عون: تفاصيل ما ينتظرنا غدا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

قبيل قمة عون - ترامب المرتقبة غداً: ما المطلوب فعلا من لبنان ومن يضمن اسرائيل؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:23

بعد أسبوعين من رحيله… جاستن بيبر يدعم موسيقى أليكسندر نجل الفنانة نورا رحال

LBCI
أخبار لبنان
06:04

ولي العهد السعودي تلقى اتصالا من الرئيس عون... وهذا ما جاء في بيان الخارجية السعودية

LBCI
أمن وقضاء
13:55

مدعي عام التمييز يأمر بتوقيف حسن عليق على خلفية منشور مسيء للمملكة العربية السعودية

LBCI
أمن وقضاء
03:21

شعبة المعلومات توقف مطلوبًا بجرم قتل في حي السلم

LBCI
أخبار لبنان
12:32

معلومات للـLBCI: فضل شاكر يغادر لبنان إلى الدوحة لتلقي العلاج بعد رفع منع السفر عنه

LBCI
خبر عاجل
23:59

ولي العهد السعودي يوجّه دعوة إلى عون لزيارة المملكة: عازمون على المساعدة في كل المجالات التي يحتاجها لبنان

LBCI
أخبار دولية
00:34

أسعار النفط تقفز مع تصاعد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط

LBCI
أخبار دولية
00:14

وكالة إرنا: الحرس الثوري الإيراني يعلن شن هجوم على "مركز قيادة للعدو" في سوريا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More