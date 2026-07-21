سلام اتصل بولي عهد البحرين: ندين الاعتداءات الإيرانية المستمرة

اتصل رئيس الحكومة نواف سلام بولي العهد ورئيس مجلس وزراء البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.



وأعرب سلام عن ادانته للاعتداءات الإيرانية المستمرة على مملكة البحرين الشقيقة، مؤكدا وقوف لبنان الدائم إلى جانبها في المحافظة على أمنها وسيادتها.