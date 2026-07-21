نصار التقى السفير الفرنسي في زيارة وداعية... وهذا ما جرى بحثه

استقبل وزير العدل عادل نصار في مكتبه في الوزارة بعد ظهر اليوم، السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو ووفد من السفارة، في حضور مستشارة الوزير المحامية لارا سعادة، في زيارة وداعية لمناسبة قرب انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان.



وكان اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق الى تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، إضافة الى سبل تعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة بين لبنان وفرنسا.