بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق: للقديس شربل مكانة خاصة ولبنان "الظهر القويّ" لمسيحيي الشرق

عبّر بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم مار بولس الثالث نونا عن تضامنه ومحبته للبنان.



ولفت، عند وصوله إلى مطار بيروت، إلى أنّ للقديس شربل مكانة خاصة عند المسيحيين جميعهم والكلدان يصلون له.



وقال: "نحن ككنيسة نتمنى أن يكون المسيحيون في أرضهم الأصلية ولكن الإختيار الشخصي هو من حقوق أي شخص وخصوصا المسيحيين".



وأضاف: "الكنيسة المارونية كما قلت للبطريرك الراعي هي الأخت الكبرى لكنائس الشرق ودورها كبير جدًا وفي مناسبات كتطويب البطريرك الحويك فمن الضروري أن نكون موجودين".



ووصف لبنان بـ"الظهر القويّ" لمسيحيي الشرق، بسبب أهمية الكنيسة في لبنان والوجود المسيحيّ فيه.



وأشار إلى أنّ البطريرك الحويك كان فعّالًا في ترسيخ فكرة بقاء المسيحيين في أراضيهم رغم التحديات التي تمر فيها المنطقة.



وأوضح أنّ هدفًا من أهداف زيارته هو دعمه لأبرشية بيروت التي تستقبل المهاجرين العراقيين الذين يأتون إلى لبنان.



وشدد على أنّ المسيحيين يحتاجون إلى بيئة ملائمة للعودة وأنّ الكنيسة تتمنى أن يكونوا موجودين في مواقعهم الاصلية خصوصًا في الشرق.