فريد البستاني يدين الإعتداء على مدير مستشفى سبلين الحكوميّ الدكتور ربيع سيف الدين

ادان النائب فريد البستاني الإعتداء الذي تعرّض له مدير مستشفى سبلين الحكوميّ الدكتور ربيع سيف.



ووصفه بالعمل المتخلّف والمنحط والغوغائيّ.



وتمنّى له الشفاء العاجل ليكمل مسيرته في إدارة المستشفى والسهر على تقديم العناية الصحية لكلّ ابناء الشوف.

وطالب بإنزال أشد العقوبات بالمعتدي، معلنا انه سيتابع هذا الموضوع مع السلطات المختصة للتأكد من حصوله من دون تمييع، اذ لا يوجد أي سبب يبرّر هكذا تصرّف دنيء.وإعتبر البستاني أنّ أهالي الشوف يستأهلون ان يحظوا بالعناية الطبية الممتازة وان يكون لهم مستشفى إضافيّ يخفف الضغط عن المستسفيات الحالية ومن هذا المنطلق كان السعي لإتمام الأعمال في مستشفى دير القمر الحكوميّ الذي اصبح بعهدة وزارة الصحة وقد حثّ الوزارة على إفتتاحه وبدء العمل به بأسرع وقت.وثمّن جهود وزير الصحة ركان نصر الدين الذي يتابع الموضوع وعلى إصراره على حماية العاملين في القطاع الصحيّ وعلى تطوير وتحسين الطبابة في كلّ لبنان.