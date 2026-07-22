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مرقص لـ"الحدث": قمة عون - ترامب تاريخية واعتراف عملي بسيادة الموقف اللبناني

أخبار لبنان
2026-07-22 | 03:20
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مرقص لـ&quot;الحدث&quot;: قمة عون - ترامب تاريخية واعتراف عملي بسيادة الموقف اللبناني
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مرقص لـ"الحدث": قمة عون - ترامب تاريخية واعتراف عملي بسيادة الموقف اللبناني

وصف وزير الإعلام بول مرقص القمة التي جمعت رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن بأنها "تاريخية" مشيراً إلى أنها الأولى بين رئيس لبناني ورئيس أميركي منذ نحو عشرين عاماً، وأنها شكلت اعترافاً أميركياً رسمياً وعملياً بقرار لبنان الوطني في ما يتعلق بسيادته على أرضه وموقفه التفاوضي.

وأوضح مرقص في مقابلة مع قناة "الحدث" أن "الحفاوة التي حظي بها الرئيس عون وامتداد اللقاء لأكثر من ساعة مؤشرين أساسيين"، لافتاً إلى أن "الموقف السياسي ترافق مع خطوات عملية بدأت بدعم الولايات المتحدة لانتشار الجيش اللبناني، بالتزامن مع بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي يجري الاتفاق عليها تباعاً".

وأشار إلى أن "نتائج القمة لا تقتصر على دعم الجيش، بل تشمل انفتاحاً أميركياً على تشجيع الاستثمارات في لبنان وعلى إعادة النظر في قرار وقف الرحلات الجوية المباشرة إلى بيروت، إضافة إلى دعم مسار الإصلاحات، معرباً عن أمله في أن تُترجم هذه المواقف إلى مزيد من الخطوات التنفيذية".

وأكد أن "رئيس الجمهورية توجه إلى واشنطن بناء على موقف يطالب بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي بالكامل ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتمكين الجيش اللبناني من بسط سلطته على كامل التراب الوطني بدعم من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي".

وشدد على أن "تأكيد الرئيس عون ثقته بقيادة الجيش وعناصره يحمل دلالة كبيرة، ويجدّد الثقة بالمؤسسة العسكرية".

وأكد الوزير مرقص أن "الموقف الذي تبنى عليه الزيارة الرئاسية الأخيرة للولايات المتحدة الأميركية يأتي في سياق الالتزام بالدستور والمطالبة بـاستعادة السيادة اللبنانية".

وأوضح أن "الرئيس عون تحرك انطلاقاً من قسمه الدستوري بالوفاء لمبادئ الدستور السيادية". 

وحول التباينات السياسية الداخلية، بخاصة مواقف الأطراف المعارضة للزيارة مثل "حزب الله"، اعتبر أن" النقاش في مجتمع ديموقراطي أمر جائز ومطلوب"، داعياً من موقعه كوزير للإعلام إلى" التفاعل مع الأحداث السياسية بأقصى درجات الحرية"، لكن مع النأي عن "خطاب الكراهية" والحفاظ على حقوق وكرامات الآخرين".

وعلى الصعيد الميداني، تحدث مرقص عن التحركات الحالية في جنوب لبنان، من انتشار للجيش وانسحابات إسرائيلية جزئية، بأنها "مراحل تأسيسية دقيقة وحساسة ومن هنا بعض الصعوبات". وأكد أن "هذه الخطوات تمثل مداميك أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى الهدف المنشود وهو الانسحاب الإسرائيلي الكامل إلى خارج الحدود اللبنانية".

وختم مشيرًا  إلى "وجود إجماع رسمي وتصميم واضح، سواء على مستوى رئاسة الجمهورية أو الحكومة رئاسة وأعضاء، على التمسك بمطلب الانسحاب الكامل، وهو ما يتم التعبير عنه بوضوح في مجلس الوزراء وفي الاجتماعات الوزارية الدورية".

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