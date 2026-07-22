وزير الداخلية بحث والوزير مكي في التنسيق بين الوزارتين واستقبل البعريني وغادة أيوب

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، وجرى البحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين.



كما التقى الوزير الحجار النائب وليد البعريني، وبحث معه في الأوضاع العامة، لا سيما في ما يتعلق بقانون العفو العام وأهمية أن يكون عادلا ومتوازنا ويرفع المظلومية.



ثم التقى النائب غادة أيوب وتم التداول في المستجدات على الساحة الداخلية وشؤون انمائية.

