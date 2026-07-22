قوات الجيش الاسرائيلي تتوغل في أطراف شقرا وتفتش منازل وترفع العلم الاسرائيلي داخل قلعة دوبيه

توغلت قوات الجيش الاسرائيلي باتجاه منطقة دوبيه في اطراف بلدة شقرا ووصلت الى محيط قلعة دوبيه الأثرية ووادي السلوقي، وقامت بتفتيش المنازل، ورفعت العلم الإسرائيلي داخل القلعة في قضاء بنت جبيل، بحسب الوطنية للاعلام.