قائد الجيش استقبل قائد العمليات الخاصة في القيادة المركزية الأميركية

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه – اليرزة قائد العمليات الخاصة في القيادة المركزية الأميركية Brigadier General John Bishop على رأس وفد في زيارة تعارفية.



وتناول البحث خلال اللقاء عددًا من المواضيع العسكرية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين.