جنبلاط هنأ رئيس الجمهورية على خطابه الأخير في السفارة اللبنانية في واشنطن

بعث الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط برسالة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، هنأه فيها على خطابه الأخير في السفارة اللبنانية في واشنطن.



وجاء في الرسالة:



Dear President Aoun,



Congratulations for your speech and your excellent approach for the issue of the weapons of Hezbollah.



Deep respect,



Walid Joumblatt.