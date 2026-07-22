زوطر... الجيش يضبط اجساماً مشبوهة والعودة مؤجلة

إسرائيل تعتمد سياسة "الطرق على السطح"... وضغوط أميركية لتسريع الانسحاب من لبنان

إسرائيل تعتمد سياسة "الطرق على السطح"... وضغوط أميركية لتسريع الانسحاب من لبنان

جنبلاط هنأ رئيس الجمهورية على خطابه الأخير في السفارة اللبنانية في واشنطن