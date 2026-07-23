لجنة الاشغال العامة أقرت اقتراح قانون إنشاء الصندوق التقاعدي للطوبوغرافيين المجازين

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة أقرت فيها اقتراح القانون الرامي الى إنشاء الصندوق التقاعدي للطوبوغرافيين المجازين في لبنان.



وقد استمهلت اللجنة بالبت بمشروعي القانون الواردين بالمرسوم 3350 و المرسوم 3351 لمزيد من الدرس.



وقد حضر الجلسة رئيس اللجنة النائب سجيع عطية ومقرر اللجنة النائب محمد خواجة والنواب: إبراهيم منيمنة، حسين جشي، طه ناجي، جميل عبود، ملحم طوق، غياث يزبك، بولا يعقوبيان، شربل مارون، عدنان طرابلسي، بلال الحشيمي، غازي زعيتر، مروان حمادة وقاسم هاشم.



كما حضر الجلسة : ممثل وزارة الخارجية والمغتربين السفير جورج بيطار، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، مديرة الدين العام رانيا الشعار، رئيس دائرة العمليات في وزارة الأشغال العامة والنقل علي حيدر، رئيس دائرة الطرق والمباني في مجلس الإنماء والإعمار رمزي كلداوي ونقيب الطوبوغرافيين المجازين في لبنان سركيس فدعوس.